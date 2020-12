Au Ramón Sánchez Pizjuán, Real Madrid contre. Séville face (LIVE | ONLINE | LIVE) à la date 12 LaLiga Santander, ce samedi 5 décembre à partir de 10h15 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs aujourd’hui est en charge de DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Movistar Laliga 1, Movistar +, Movistar Laliga et Partidazo dans Movistar LaLiga. Pour regarder le football en direct comme ce jeu, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez minute par minute et les incidents par Depor.com.

Real Madrid Oui Séville Ils joueront dans l’un des duels les plus attrayants que la nouvelle journée du championnat espagnol apportera, dans lequel les deux équipes chercheront à se remettre de leurs défaites en Ligue des champions. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Ramón Sánchez Pizjuán.

Real Madrid vs. Séville: horaires des matchs

Mexique – 9h15

Pérou – 10h15

Équateur – 10h15

Colombie – 10h15

Bolivie – 11h15

Venezuela – 11h15

Chili – 12h15

Paraguay – 12h15

Argentine – 12h15

Uruguay – 12h15

Brésil – 12h15

Espagne – 16h15

Mardi récent, Real Madrid ils ont perdu 2-0 aux mains du Shakhtar Donetsk et ont compliqué leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour atteindre cet objectif, les meringues n’ont aucune marge d’erreur à la dernière date. Pour sa part, Séville il a été battu (4-0) par Chelsea, même si sa présence dans la prochaine étape du tournoi est assurée.

Dans un duel féroce et avec la quatrième place de LaLiga en jeu, conditionnée par l’impossibilité de faire vibrer le Sánchez-Pizjuán comme dans les grands événements dus à la pandémie COVID-19, etl Séville (5e avec 16 points) attend cette occasion pour tourner la page et changer l’image désastreuse qu’il a donnée lors de son dernier crash.

Dans celui-ci sa deuxième unité a échoué et a touché le ridicule, en révolutionnant ses onze à outrance Julen Lopetegui, en laissant reposer de nombreux titres et en montrant qu’il donnait la priorité à la Ligue et à la visite, toujours dangereuse, de la Real Madrid (4e avec 17 points), quelle que soit la séquence sur laquelle il se trouve, après que son équipe ait déjà obtenu sa passe pour le deuxième tour.

La réalisation, donc, est d’améliorer cette image tachée contre Chelsea et de pousser ses hommes habituels à poursuivre la montée en Ligue, dans laquelle le Séville compte trois victoires (Osasuna et Celta à domicile plus Huesca à l’extérieur) et souhaite continuer à progresser malgré une pré-saison atypique et un calendrier très chargé, avec trois matchs par semaine.

le Real Madrid commence dans Séville une semaine décisive pour la direction que prendra sa saison. Deux duels de haut niveau dans la Ligue, contre l’équipe Nervión et le derby de Madrid contre l’Atlético de Madrid, et une “ finale ” au premier changement de Ligue des champions entre les deux, jouant tout sur une carte contre le Borussia Mönchengladbach.

Il les affronte plongé dans une crise de résultats et d’identité. Devenez une équipe vulnérable qui paie cher les pertes d’hommes importants, avec peu de punch et après avoir perdu la sécurité défensive qui les a conduits à la conquête de la dernière Ligue après l’enfermement.

Un point sur les neuf derniers de la compétition nationale, avec une dernière défaite pleine d’impuissance contre Alavés, force la réaction de Real Madrid, Si vous ne voulez pas voir votre tête s’éloigner trop du classement.

Zidane continuera sans son capitaine Sergio Ramos, en plus Real Madrid continuera de subir la perte de l’Uruguayen Federico Valverde et la qualité en attaque du Belge Eden Hazard.

Real Madrid vs. Séville: le dernier match au Sánchez Pizjuán

Le dernier Séville vs. Real Madrid en Andalousie. (Vidéo: LaLiga)

Real Madrid vs. Séville: alignements probables

Séville: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik, Jordán, Fernando, Rakitic, Ocampos, De Jong et Munir.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Odegaard, Marco Asensio, Vinicius et Benzema.

Avec des informations d'

