Real Madrid et Valence face now par le date 9 de LaLiga Santander 2020.

Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Real Madrid et Valence.

Le positif d’Eden Hazard pour le coronavirus l’empêchera d’avancer et de gagner le rythme de la compétition, obligé de provoquer une défaite pour le match du Real Madrid à Mestalla, ainsi que pour les matchs de l’équipe belge, avec l’espoir de Zinedine Zidane qu’il reviendra en plénitude pour la visite à l’Inter Milan en Ligue des champions.

Real Madrid vs. Valence: horaires et chaînes

Pérou: 15h00 / ESPNMexique: 14h00 / Ciel HDChili: 17h00 / ESPNLa Colombie: 15h00 / ESPNEquateur: 15h00 / ESPNArgentine: 17h00 / ESPNUruguay: 17h00 / ESPNÉtats Unis: 13h00 PT / Être au sportEspagne: 21h00 / Movistar LaLiga

«C’est déroutant car on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous ne savez pas quand vous serez testé positif ou non … C’est ce qui s’est passé (avec Danger Oui Casemiro). Il n’y avait rien de spécial, ce sont des gens responsables, qui font attention (…) évidemment j’aurais préféré les avoir », a-t-il déploré «Zizou» lors d’une conférence de presse.

“Ils vont bien. Ils ne sont pas contents de ce qui s’est passé, mais émotionnellement ils vont bien et physiquement aussi. «Presque» a un peu de symptômes, mais dans la difficulté, ils vont bien », dit-il.

«Je leur ai laissé un message, je leur reparlerai plus tard. C’est quelque chose qui peut arriver et il faut l’accepter », a ajouté le coach de merengue.

Récupéré de sa blessure au soléaire droit, Odegaard revient sur un appel, une nouveauté pour Zidane de se rendre à Valence dans un milieu de terrain qui perd Hazard en raison du covid-19. Au Brésilien Militao le Belge et Casemiro ont été ajoutés, positifs dans les contrôles vendredi.

Dans l’infirmerie ils continuent Dani carvajal pour sa blessure au genou et Nacho avec Odriozola pour des blessures musculaires. Zidane a appelé 20 joueurs et maintient l’équipe d’arrière droit dans l’équipe Sergio Santos.

L’entraîneur du Valence, Javi grace, tentera de s’imposer à l’équipe madrilène pour la première fois après s’être vu à six reprises.

L’équilibre de l’entraîneur navarrais contre les Blancs a été de trois défaites et trois nuls avec douze buts contre et seulement cinq en faveur.

Real Madrid vs. Valence: alignements possibles

Real Madrid: Courtois; Lucas, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

Valence: Jaume; Wass, Gabriel, Guillamón, Gayá; Musah, Carlos Soler, Racic, Cheryshev; Maxi Gomez.

Real Madrid vs. Valence: stade où il se jouera

