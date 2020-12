rivière contre. Arsenal LIVE LIVE et ONLINE pour la troisième journée du Groupe A de la Phase de Championnat du Coupe Diego Maradona ce dimanche 27 de ndiciemvre à partir de 19h30 (heure péruvienne) et 21h30 (heure locale). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs d’aujourd’hui est en charge de FOX Sports Premium pour toute l’Argentine. Pour regarder le football en direct comme ce jeu, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez les incidents et tous les détails du match.

Invaincu lors de ses 11 derniers matchs, Plaque de rivière cherchera à terminer 2020, avec un nouveau triomphe, mesuré avec Arsenal de Sarandí. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera à l’Estadio Libertadores de América.

River Plate vs. Arsenal: horaires des matchs

Mexique – 18h30

Pérou – 19h30

Équateur – 19h30

Colombie – 19h30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Chili – 21h30

Paraguay – 21h30

Argentine – 21h30

Uruguay – 21h30

Brésil – 21h30

Espagne – 1h30 (lundi 28 décembre)

Entre le championnat argentin et la Copa Libertadores, Plaque de rivière enregistre neuf victoires et deux nuls, qui confirment la solidité de l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo, qui a déjà atteint les demi-finales de la plus importante compétition interclubs de cette partie du continent.

Pour ce compromis contre Arsenal, la «Poupée» a décidé de ne réserver aucun joueur et enverra ses meilleurs éléments sur le terrain. Dans la liste des convoqués présentée par Plaque de rivièreDe plus, les nouveautés sont la présence d’Enzo Pérez et Ignacio Fernández, qui sont déjà récupérés

«Nous voulons combattre ces Coupes jusqu’au bout. Vous partez excité lorsque vous arrivez à ce moment. Après tant de mois sans jouer, après tout ce que nous avons vécu, ce n’était pas facile d’être dans ce cas », a déclaré Gallardo il y a quelques jours, reconnaissant l’excellent travail de son groupe.

D’autre part, l’Argentin a admis que la série avec Palmeiras, dans les Libertadores, sera un couple. «Nous avons la série avec Palmeiras en Coupe qui sera un couple mais nous sommes à un pas de la finale. Il faut faire l’effort », a déclaré le directeur technique de 44 ans.

Plaque de rivière, qui se heurtera à Boca Juniors le 2 janvier, dans la première superclassique de 2021, est le leader du groupe A, avec 4 points, et est derrière ‘Xeneize’, avec le même score.

Arsenal de Sarandí, Lors de ses deux précédentes apparitions, il a fait match nul 1-1 avec Boca Juniors et s’est incliné 1-0 aux mains d’Argentinos Juniors. Ceux du «Viaduc» marchent dans la cinquième case, avec une unité.

River Plate vs. Arsenal: files d’attente probables

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez, Rafael Santos Borré et Jorge Carrascal.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Mateo Carabajal, Fabio Pereyra, Ignacio Gariglio, Gastón Suso; Nicolás Castro, Facundo Pons, Emiliano Méndez, Alejo Antilef; Lucas Albertengo et Jhonatan Candia.

