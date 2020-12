Cristal sportif contre. académique ils jouent dans le stade national. Consultez les horaires et les chaînes du match OU pour la première finale du Ligue 1 qui se jouera ce mercredi 16 décembre. Le match est prévu à 19h00 (heure locale) et sera diffusé via le signal GOLPERU. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Les deux meilleures équipes de la saison ont réussi à atteindre la phase finale, où le prochain monarque du football péruvien sera connu. Il y aura deux duels de haute tension, commençant à jouer les 90 premières minutes ce mercredi, où en théorie l’équipe de Bajopontino sera locale, bien que les deux matchs se joueront sans public dans Coloso de José Díaz.

Sporting Cristal vs. Université: horaires et canaux

Pérou: 19:00 / But PérouMexique: 18h00La Colombie: 19h00Uruguay: 21h00Chili: 21h00 / Magic PeruArgentine: 21h00

Cremas et celestes joueront à nouveau une finale pour le titre national de football péruvien. Ces équipes ne se sont pas vues de manière déterminante depuis le 23 décembre 1998, il y a près de 22 ans.

C’est ainsi que le Sporting Cristal arrive

Après 300 minutes, Cristal sportif ils ont réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue 1. Il y a eu trois duels intenses contre l’Ayacucho FC. Le premier était par la définition de la phase 2, qui a été étendue à la définition par peignes, où ils ont finalement fini par tomber.

Pour cette raison, les éliminatoires des demi-finales ont dû être jouées contre l’équipe de Gerardo Ameli. Avec un score global de 6 à 2, les Bajo-Ponts ont réussi à atteindre leur sixième finale en neuf ans, où ils tenteront d’ajouter leur 20e étoile.

Pour l’instant, le seul doute dans l’équipe Roberto Mosquera est Christofer Gonzales, qui était absent les deux derniers matchs en raison d’une entorse à la cheville gauche, lors du match pour la définition de la phase 2 contre l’équipe d’Ayacucho.

C’est ainsi que l’université arrive

Le dernier match joué par l’équipe de Ange Comizzo C’était le 30 novembre pour le dernier jour de la phase 2. Dans ce match, il a battu Binacional 2-0 et a inscrit son nom directement dans la finale.

A partir de cette date, académique a eu le temps de préparer au mieux les deux duels qui décideront du champion national. Bien que ce samedi seulement, il ait pu rencontrer son rival, après la victoire du Sporting Cristal contre Ayacucho.

Afin de ne pas perdre le rythme du football, l’équipe «merengue» a tenu un match amical contre l’équipe nationale péruvienne des moins de 20 ans, qui a été divisé en deux matchs. Le premier a terminé en faveur des crèmes par 3 à 0 et le second a chuté de la plus petite différence.

Selon les dernières informations, le défenseur uruguayen Federico Alonso aurait accéléré son processus de récupération de la blessure qu’il a subie à la clavicule et tenterait d’atteindre certains des deux matchs contre les célestes.

