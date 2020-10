Soleil d’Amérique contre. Université catholique face (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT | GRATUIT) pour la première étape de la deuxième phase du Coupe d’Amérique du Sud 2020, ce jeudi 29 octobre à partir de 17h15 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs d’aujourd’hui est en charge de DIRECTV Sports. Pour regarder le football en direct comme ce jeu, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez minute par minute et retransmission du match.

Au sommet du championnat paraguayen, Soleil d’Amérique tu verras les visages avec Université catholique, l’un des animateurs de la ligue chilienne. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Luis Alfonso Giagni.

Soleil d’Amérique vs. Université catholique: horaires des matchs

Mexique – 16h15

Pérou – 17h15

Équateur – 17 h 15

Colombie – 17h15

Bolivie – 18h15

Venezuela – 18h15

Chili – 19h15

Paraguay – 19h15

Argentine – 19h15

Uruguay – 19h15

Brésil – 19h15

Espagne – 23h15

Par histoire et hiérarchie, les Chiliens sont les favoris de ce tour de la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud, bien que les Paraguayens vivent leur meilleur moment depuis de nombreuses saisons, avec l’entraîneur uruguayen Sergio Órteman comme directeur d’orchestre.

Ceux de la ville de Villa Elisa, à la périphérie d’Asunción, ont pris la tête du tournoi Clausura ce week-end, lors de leur deuxième journée, en ajoutant deux victoires et face à de féroces rivaux tels que Guaraní et Libertad, tous deux dans les Libertadores.

Après une ouverture à oublier, Soleil d’Amérique Il semble avoir frappé la clé du match marqué par Órteman, qui était en récital ce samedi lorsqu’il a battu Libertad (0-2) à domicile.

Si le ‘Dancer’ participe au tournoi de la phase précédente, dans laquelle il a éliminé le Brésilien Goiás, les Chiliens arrivent après avoir atteint la troisième position du groupe E des Libertadores, en battant le Brésilien Internacional la semaine dernière (2-1 ).

Pour prendre en compte à l’université l’attaquant Fernando Zampedri, auteur des deux buts qui ont renversé ce match.

L’entraîneur Ariel Holan s’alignerait contre Soleil d’Amérique à l’Argentin, avec le doute que son compatriote Luciano Aued complètera le duo offensif.

Soleil d’Amérique vs. Université catholique: alignements probables

Soleil d’Amérique: Victor Centurion; Iván Villalba, Milciades Portillo, José Canale et Facundo Cobos; Matias Pardo, Aldo Vera, Édgar Ferreira et Diego Valdez; Hernán Novick et Nildo Vera.

Université catholique: Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Raimundo Rebolledo; César Pinares, Ignacio Saavedra, Alfonso Parot; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri et Edson Puch.

