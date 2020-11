Ils jouent EN DIRECT Chivas contre. Nécaxa AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour le repêchage du Tournoi Guard1anes 2020 Liga MX ce samedi 21 novembre à partir de 21h00 (heure péruvienne et un de moins au Mexique) au stade AKRON. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils de Chivas et Necaxa sur Twitter, Facebook et Instagram

Ils affrontent deux équipes qui ont changé d’entraîneur pendant le tournoi: Chivas de Guadalajara avec Víctor Manuel Vucetich et les «Rayos» del Necaxa avec José Guadalupe Cruz.

Les deux entraîneurs ont déjà été champions en première division mexicaine: Cruz à une occasion et Vucetich à cinq, une statistique qui remplit Chivas de confiance.

Chivas c. Nécaxa | Programme:

21 h 10 – Mexique

22 h 10 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

23h10 – Venezuela, Bolivie

00:10 heures dimanche – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

04:10 heures dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

“Quand Vucetich entre en championnat, les équipes pensent qu’elles vont contre un entraîneur gagnant et compliqué, qui nous favorise, nous infecte en tant qu’équipe, cela nous aide à avoir des pensées positives”, a déclaré Isaac Brizuela, l’ailier de Guadalajara qui aura des pertes sensibles dans le offensive en raison des blessures d’Alexis Vega et José Juan Macías.

Face à l’habitude de gagner de Vucetich, le ‘Profe’ Cruz est confiant dans le bon moment qui a permis aux ‘Rayos’ de clôturer la phase régulière avec cinq victoires consécutives: «Chivas a la qualité et la quantité, mais cette Necaxa a les formes, c’est une une équipe solide qui ne laisse pas d’espaces, nous allons certainement aller en quarts de finale ».

Chivas a montré des hauts et des bas dans l’étape régulière du concours et tentera de profiter de son statut local face à un Necaxa qui traverse l’un de ses meilleurs moments de ces dernières années, dirigé par Guadalupe Cruz.

Le «Sacred Flock» a terminé septième, et bien que Necaxa ait terminé dixième, il a terminé avec cinq victoires consécutives et sera un rival dangereux avec une attaque dirigée par l’Argentin Lucas Passerinni.

Guadalajara pariera sur le bon sens de José Juan Macías et Uriel Antuna pour tenter de saper la défense de Necaxa dans un autre match de pronostic difficile.

