Croix Bleue contre. Puebla face (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) dans le match de la deuxième journée du Tournoi Clausura 2021 du Ligue MX, ce samedi 16 janvier à 20h00 (heure péruvienne) au stade Azteca. Minute par minute et incidents du match par Depor, ainsi que la transmission du duel par TUDN, Footters, ESPN et Las Estrellas de Televisa.

La ‘Cement Machine’ veut tourner la page après un début amer dans le concours. L’équipe dirigée par Juan Reynoso a chuté contre Santos Laguna 1-0 et a laissé des doutes sur les performances de l’équipe.

Pourtant, le stratège péruvien a fait le bilan de ses premiers jours sous les ordres du club qui ambitionne de décrocher le titre après 23 longues années. Le «Cabezón» a fait remarquer qu’à moyen terme, une amélioration pouvait être constatée.

«Laissez la balle couler plus vite. Parfois on veut se résoudre en duels individuels quand je suis convaincu que plus le ballon se déplace vite il sera plus difficile pour la défense adverse de faire les rounds », a déclaré le DT.

Où voir Cruz Azul vs. Puebla pour la MX League?

TUDN est le signal activé pour regarder le match de Liga MX qui présentera Cruz Azul sans grande surprise dans le onze qu’il présentera face aux ‘Camoteros’. De même, le Péruvien attend les qualifications de Guillermo Fernández et Bryan Angulo.

«Ce sera un match féroce. C’est une équipe avec un style de jeu clair et quand elle la déploie sur le terrain, elle a des joueurs qui déséquilibrent bien. Nous essaierons de faire de notre mieux pour obtenir notre résultat », a déclaré le joueur Rafael Baca en avant-première.

De son côté, Puebla cherchera à donner le grand coup du jour face aux «Cementeros», emmenés par son ancien entraîneur Reynoso. Au début, la «Franja» a fait match nul à domicile contre Chivas avec un score de Santiago Ormeño.

Dans l’antichambre, l’entraîneur Nicolás Larcamón a analysé le rival. «Cruz Azul dans des individualités et dans une construction collective, au-delà du fait que le processus Reynoso est très récent, ils sont une équipe pour prendre en compte cette hiérarchie dans de nombreux noms qu’ils ont, mais nous travaillons toujours avec l’idée d’aller à la recherche de l’obtention points », dit-il.

Quelle heure est Cruz Azul vs. Puebla pour la MX League?

Mexique – 19h00

Pérou – 20h00

Colombie – 20h00

Equateur – 20h00

Bolivie – 21h00

Venezuela – 21h00

Argentine – 22h00

Chili – 22h00

Paraguay – 22h00

Uruguay – 22h00

Brésil – 22h00

Espagne – 2h00 (17 janvier)

Où est Cruz Azul vs. Puebla pour la MX League?

