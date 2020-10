Union de Santa Fe contre. Emelec face (LIVE | LIVE | ONLINE) à leur deuxième participation internationale, l’un des matchs du Coupe d’Amérique du Sud 2020. Le match de premier tour entre les deux équipes pour le deuxième tour du tournoi continental a lieu ce jeudi, à partir de 5h15 de l’après-midi (heure péruvienne), au stade du 15 avril. La transmission est en charge de DIRECTV Sports. Vous pouvez suivre minute par minute et tous les incidents sur Depor.com.

Unión, qui a fait ses débuts en tournois régionaux l’année dernière dans la Sudamericana, a répété cette saison et a donné l’une des grandes surprises de la première phase en février dernier en éliminant le puissant Atlético Mineiro, avec une victoire confortable à Santa Fe (3-0) et chute au Brésil (2-0).

En revanche, Emelec n’a eu aucun problème pour vaincre le Blooming bolivien avec des victoires (3-0 et 2-0) avant l’arrêt de huit mois dû à la pandémie.

Union vs. Emelec: horaires des matchs

17:15 heures – Pérou, Mexique Équateur, Colombie

18:15 heures – Venezuela, Bolivie, Etats-Unis (Miami)

19:15 heures – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

22h15 – Royaume-Uni

23h15 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Unión, qui n’a pas joué officiellement depuis mars dernier, dispose également d’un nouveau staff d’entraîneurs, avec Juan Manuel Azconzábal, qui a pris ses fonctions au milieu de la longue quarantaine pour remplacer un historien du club comme Leonardo Madelón.

«Ce n’est que le 23 (octobre) que nous avons appris quand nous jouions et contre qui. La planification en particulier est assez difficile. Mais dans les deux compétitions, à la fois en Coupe de la Ligue (locale) et en Amérique du Sud, nous devons aller à 100%, nous devons être compétitifs et nous le serons. Nous alignerons la meilleure équipe dans chaque compétition », a déclaré Azconzábal.

Avec de nombreux changements dans l’équipe par rapport à celui qui a disputé la première phase de la Coupe, Unión a présenté un alignement avec 41 noms et, après quelques matches amicaux de préparation, Azconzábal a presque tout défini, mais maintient un doute au milieu de terrain, avec une position à définir entre Sebastián Assís, Kevin Zenón et Juan Nardoni.

Emelec est arrivé en Argentine après un match nul 0-0 avec Macará pour la troisième date de la Pro League équatorienne, dans un duel dans lequel l’entraîneur espagnol Ismael Rescalvo a aligné plusieurs partants.

Dans tous les cas, pour ce match, le milieu de terrain colombien Alexis Zapata et le gardien Adrián Bone, tous deux blessés, ont été exclus, de sorte que les jeunes Silvano Estacio et Edgar Lastre sont entrés à leur place.

«Nous sommes très enthousiasmés par cette compétition. On sait peu de choses sur Unión, le championnat argentin est paralysé. Nous avons passé en revue certains matchs amicaux qu’ils ont disputés et avec ce matériel, nous travaillerons sur le jeu », a anticipé Rescalvo. Le match revanche se jouera le 5 novembre à George Capwell à Guayaquil.

Union vs. Emelec: alignements possibles

Union: Sebastián Moyano – Francisco Gerometta, Brian Blasi, Matías Nani et Claudio Corvalán – Nery Laws, Ezequiel Cañete et Assís ou Zenón ou Nardoni – Javier Cabrera, Fernando Márquez et Franco Troyansky. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Emelec: Pedro Ortiz – Romario Caicedo, Marlon Mejía, Aníbal Leguizamón et Jackson Rodríguez – Dixon Arroyo et Sebastián Rodríguez – Bryan Carabalí, Joan Rojas et Bryan Cabezas – Roberto Ordóñez. DT: Ismael Rescalvo.

Avec des informations de l’.

