Juventus contre. Bénévent sont mesurés LIVE LIVE ONLINE TV avec Gianluca Lapadula ce samedi 23 novembre à la date du 9 du Série A 2020 dans un match qui aura lieu au stade Ciro Vigorito. Le jeu est prévu pour 12h00 (heure péruvienne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux RAI et ESPN. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Sans pour autant Cristiano Ronaldo Dans la liste des convoqués, les «bianconeros» chercheront trois points pour suivre la démarche de Milan, leader du concours. Alors que les ‘Brujos’, avec Gianluca Lapadula, ils veulent une victoire pour s’éloigner du bas de la table.

Le Portugais, qui a marqué la veille un doublé contre Cagliari, ne présente pas de problèmes physiques ni de blessures. Le commandement technique dirigé par Andrea Pirlo a décidé de lui donner une pause en pensant au duel en milieu de semaine contre le Dinamo Kiev pour la Ligue des champions.

Dans ce cas, l’entraîneur de la Juventus optera pour une attaque composée d’Álvaro Morata et de Paulo Dybala. L’Espagnol arrivera à un grand moment après avoir donné la victoire de son équipe contre Ferencváros en milieu de semaine et au dernier souffle.

ESPN est le signal activé pour regarder le match de Serie A qui présentera à la Juventus le retour de Leonardo Bonucci, blessé. Le défenseur central, en fait, peut être du jeu dans ce concours.

De plus, Pirlo a annoncé qu’Alex Sandro et Juan Guillermo Cuadrado commenceraient sur le banc des remplaçants, car ils ont également besoin de repos. Ce serait donc une belle opportunité pour Gianluca Frabotta sur l’aile gauche.

De son côté, Benevento affrontera l’engagement dans une meilleure humeur après son retour de la pause par date de la FIFA avec une victoire au domicile de la Fiorentina. Riccardo Improta a converti le seul choc du match pour que l’équipe s’éloigne des dernières places.

Contrairement à la date précédente, Filippo Inzaghi a prévu de commencer avec Gianluca Lapadula dès le coup de sifflet initial. Le week-end dernier, le Péruvien a rejoint l’entraînement tardivement après avoir eu sa première expérience avec l’équipe nationale en qualifications.

Quelle heure est Juventus vs. Benevento pour la Serie A?

Mexique – 11h00

Pérou – 12:00 m.

Colombie – 12:00 m.

Équateur – 12:00 m.

Bolivie – 13h00

Venezuela – 13h00

Argentine – 14h00

Chili – 14h00

Paraguay – 14h00

Uruguay – 14h00

Brésil – 14h00

Espagne – 18h00

Juventus c. Benevento: alignements possibles

Juventus: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Frabotta, Danilo, Arthur, Bentancur, Chiesa, Kulusevski, Morata, Dybala.

Bénévent: Montipo; Letizia, Glik, Caldirola, Barba, Hetemaj, Schiattarella, Improta, Ionita, Caprari, Lapadula.

Où la Juventus vs. Benevento pour la Serie A?

