Juventus contre. Napoli, deux équipes divisées par une rivalité qui frise cent ans d'histoire, se retrouvent ce mercredi avec le Super Coupe d'Italie en jeu, dans l'un des classiques les plus dynamiques que le football du pays transalpin puisse offrir. Le duel a lieu ce mercredi, à partir de 3 heures de l'après-midi (heure péruvienne), au stade Mapei de Reggio Emilia. La transmission est en charge de DIRECTV Sports et DIRECTV GO.

La Juventus, actuelle championne d’Italie, et Naples, qui ont été sacrés champions de la Coupe après avoir battu les Turinois en finale en juin dernier, arrivent à des moments opposés à la date qui délivrera le premier trophée de la saison.

L’équipe de la Juventine vient de remporter une défaite retentissante 0-2 contre l’Inter Milan, ce qui a considérablement compliqué leurs ambitions de conserver le championnat de Serie A pour la dixième année consécutive et qui a révélé des déficiences techniques et mentales qui ont déclenché la frustration de la l’entraîneur Andrea Pirlo.

Juventus c. Naples: horaires des matchs

15h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

16h00 – Venezuela, Bolivie

17h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

21h00 – Espagne, Allemagne, Italie, France

«Nous avons échoué l’attitude depuis le début, si vous ne jouez pas avec colère et détermination, les choses se compliquent. Il faut affronter les jeux avec détermination. Nous n’avons pas sauté sur le terrain, nous étions trop passifs », a assuré un Pirlo visiblement agacé à l’issue du match de San Siro.

Son équipe, avec Cristiano Ronaldo avide de buts après la performance terne, non seulement à cause de ses démérites, dimanche dernier, affrontera Naples qui, en revanche, a battu la Fiorentina 6-0 lors du dernier match de championnat.

Après avoir connu des hauts et des bas en première moitié de saison, l’entraîneur Gennaro Gattuso a récemment décidé d’organiser un déjeuner de groupe pour augmenter le syndicat dans le vestiaire pour les prochains rendez-vous. Et, pour l’instant, il semble que son idée ait fonctionné.

Au classement, la Juventus occupe actuellement la quatrième position, à dix points du leader de l’AC Milan, tandis que Naples est troisième, à neuf points de la tête. Bien sûr, la Juventine et l’équipe napolitaine ont un match de moins par rapport au joueur milanais.

Au niveau onze, la Juventus continuera sans pouvoir compter sur Paulo Dybala, blessé, donc le duo offensif sera composé de Cristiano, auteur de quinze buts dans cette campagne de championnat, et d’Álvaro Morata, qui en a marqué quatre en Serie A et six dans les champions.

A Naples, Gattuso confirmera ‘Chucky’ Lozano, Zielinski et Insigne sur une ligne de trois quarts, derrière celui entre Andrea Petagna, un attaquant plus physique, ou Dries Mertens, beaucoup plus rapide et dynamique, mais moins puissant. Vous ne pourrez pas compter sur Fabián Ruiz, qui a été testé positif au coronavirus la semaine dernière et est en quarantaine.

Ce sera la vingt-deuxième fois que la Super Coupe d’Italie est décernée en Italie, tandis que le trophée a été joué à l’extérieur du pays à onze reprises. Les États-Unis, la Libye, la Chine, le Qatar et l’Arabie saoudite font partie des théâtres de la Super Coupe depuis 1993.

