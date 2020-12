MAINTENANT Lanús contre. Indépendant TV EN DIRECT et EN LIGNE via DirecTV Sports et DirecTV GO: suivez EN DIRECT et GRATUITEMENT ICI le match pour le match aller des quarts de finale du Coupe d’Amérique du Sud 2020, ce jeudi 10 décembre à 17h15 (heure péruvienne) au stade Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. Depor.com vous propose les incidents, minute par minute, la transmission et plus encore du match entre Lanus vs. Indépendant d’Avellaneda.

Le “ roi des coupes ” veut affirmer sa grande histoire basée sur sept titres Libertadores et deux sud-américains, mais il tente également d’imposer un cadeau qui couvre 12 matchs invaincus sous les ordres de l’entraîneur Lucas Pusineri, avec 8 victoires (quatre d’affilée) et 4 cravates.

La séquence positive “est un échantillon de la force que l’équipe ajoute, avec l’engagement et la compréhension de tous les joueurs qui composent l’équipe”, Pusineri après le triomphe de dimanche dernier contre Défense et Justice (1-0), pour le tournoi local.

Dans l’étape précédente, les ‘Red Devils’ ont confortablement battu l’Uruguayen Fénix avec deux victoires (4-1 et 1-0), tandis que Lanús a éliminé Bolívar bolivien avec une cataracte de buts (1-2 à La Paz et 6 -2 au sud de Buenos Aires).

Où voir Lanús vs. Indépendant pour la Coupe d’Amérique du Sud?

DirecTV Sports est le signal activé pour regarder le match de la Copa Sudamericana qui présentera Independiente sans le défenseur Alan Franco, qui a subi une tension et ratera au moins le premier match de la rencontre.

Mais l’entraîneur Pusineri est également attentif aux évolutions de l’attaquant Silvio Romero et du gardien Sebastián Sosa, autres partants qui se sont entraînés différemment ces derniers jours.

De son côté, Lanús vise désormais toutes ses armes à la Coupe d’Amérique du Sud, puisque dans la Coupe Maradona il a été relégué dans la première étape et maintenant il va devoir jouer une phase de Complémentation, avec peu de saveur pour ce moment du “ grenat ” lanusien.

Le vainqueur de la clé argentine rencontrera en demi-finale le vainqueur de la série entre l’Argentin Vélez Sarsfield et l’Universidad Católica chilienne, qui a remporté 2-1 le premier match en tant que visiteur.

Quelle heure est Lanús vs. Indépendant pour la Coupe d’Amérique du Sud?

Mexique – 16h15

Pérou – 17h15

Colombie – 17h15

Équateur – 17 h 15

Bolivie – 18h15

Venezuela – 18h15

Argentine – 19h15

Chili – 19h15

Paraguay – 19h15

Uruguay – 19h15

Brésil – 19h15

Espagne – 23h15

Lanús c. Indépendant: alignements possibles

Lanús: Lautaro Morales; Braian Aguirre, Matías Pérez, Alexis Pérez, Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Lucas Vera; Franco Orozco, José Sand et Lautaro Acosta.

Indépendant: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas González, Lucas Romero, Pablo Hernández, Federico Martínez; Silvio Romero et Alan Velasco.

Où est Lanús vs. Indépendant pour la Coupe d’Amérique du Sud?

