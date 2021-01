Mazatlan contre. Nécaxa face (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT) pour la première journée du Tournoi Clausura de 2021 Ligue MX, ce vendredi 8 janvier à partir de 22h30 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs d’aujourd’hui est en charge de TV Azteca et TUDN. Pour regarder le football en direct comme ce jeu, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Minute par minute et incidents du match.

Mazatlan et Nécaxa, avec la présence du public dans les tribunes, ils clôtureront le triplé de matches qui se déroulera le premier jour de la compétition dans le championnat mexicain. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera à El Kraken.

Mazatlan c. Necaxa: horaires des matchs

Mexique – 21h30

Pérou – 22h30

Equateur – 22h30

Colombie – 22h30

Bolivie – 23h30

Venezuela – 23h30

Chili – 0h30 (samedi 9 janvier)

Paraguay – 0h30 (samedi 9 janvier)

Argentine – 0h30 (samedi 9 janvier)

Uruguay – 0h30 (samedi 9 janvier)

Brésil – 0h30 (samedi 9 janvier)

Espagne – 4h30 (samedi 9 janvier)

Avec les mesures de biosécurité établies par les gouvernements des États, des municipalités et de la Liga MX, en raison de la pandémie de coronavirus, Mazatlan il était autorisé à avoir des ventilateurs dans les gradins, mais avec une capacité pouvant atteindre 40% de la capacité.

“Au Mazatlán FC, nous nous engageons à continuer de respecter chacune des exigences établies pour célébrer nos matchs portes ouvertes et ainsi continuer avec la présence de fans de football dans le port le plus important du Mexique: Mazatlán”, a expliqué l’équipe mexicaine en Libération.

Alors, avec le soutien de ses fans, Mazatlan tentera de démarrer Guard1anes 2021 du bon pied, après avoir été sur le point d’atteindre un quota pour la phase de reclassement dans la ligue lors du tournoi précédent.

Face à cette clôture, Mazatlan Il n’aura plus Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Miguel Sansores, Miguel Fraga, Aldo Rocha, César Huerta, entre autres. Cela vaut la peine de dire que ces joueurs ont cessé d’appartenir à l’équipe violette.

Ça oui, Mazatlan Il a renforcé certaines lignes pour donner à l’entraîneur Tomás Boy plus d’alternatives. Nicolás Vikonis, Néstor Vidrio, Lorenzo Reyes, Daniel Amador, Ulises Cardona et Gael Sandoval sont devenus les signatures.

Nécaxa, dixième de la phase régulière du tournoi Apertura 2020, a incorporé Edgar Hernández, Jorge Aguilar, Francisco Acuña, Leonardo Ramos, Sergio Bareiro, Diego Abella et Daniel López, bien qu’il ait vu des éléments tels que Claudio Baeza, Joao Rodríguez et Lucas Passerini commencer.

