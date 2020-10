Monterrey contre. Croix Bleue Ils affrontent maintenant (EN DIRECT | DIRECT | EN LIGNE) pour la date 16 du tournoi d’ouverture de la ligue MX Guard1anes. La transmission du jeu est en charge du signal de FOX Sports et FOX Play. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Minute par minute et incidents du match entre les «Rayados» et les «Los Celestes».

Les «Cementeros» sont à la recherche d’une victoire qui les aide à échapper aux séries éliminatoires et à accéder directement à la ligue du tournoi, ce que les «Rayados» veulent également.

Compte tenu de l’annulation de la Clausura 2020 en raison de la pandémie, Monterrey d’Antonio Mohamed continue d’être le champion en titre et avec 26 points menace de déplacer l’une des meilleures équipes. Cruz Azul pourrait être sa victime précisément ce samedi au stade BBVA.

Alors que les ‘Rayados’ ont corrigé le parcours après un départ irrégulier, l’équipe céleste dirigée par l’Uruguayen Robert Dante Siboldi se bat pour rester parmi les quatre premiers classés comme il l’a été depuis le début du tournoi.

Monterrey c. Croix Bleue | Programme:

21 h 06 – Pérou, Mexique Équateur, Colombie

22 h 06 – Venezuela, Bolivie, États-Unis (Miami)

23h06 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

02h06 dimanche – Royaume-Uni

03h06 dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

«Nous travaillons depuis le début avec l’idée de qualifier directement», a déclaré le stratège de ‘La Machine’ en prélude à l’engagement.

Lors de cette ouverture 2020, les quatre premiers classés passeront directement au tour des quarts de finale, et attendront les vainqueurs des huit séries de reclassements qui seront jouées par les équipes situées de la cinquième à la 12e place, pour un seul match.

Pour le moment, León, leader du tournoi avec 36 points, est la seule équipe à avoir une place sûre en quarts de finale, ce à quoi ses poursuivants immédiats aspirent: Cruz Azul (29 points), Pumas (28) et América (28).

