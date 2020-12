VIVRE Athlète de Madrid contre. RB Salzbourg AUJOURD’HUI VOIR EN DIRECT et GRATUIT via ESPN 3 HD: Suivez ICI et le match ONLINE TV LIVE pour la date 6 du groupe A du Ligue des champions 2020, de la RB Arena en Autriche. La transmission EN DIRECT ICI via Movistar pour l’Espagne. L’équipe «colchonero» joue la qualification pour les huitièmes de finale contre l’équipe autrichienne, qui a également des options pour aller au tour Depor.com vous propose les incidents, minute par minute et plus, de l’Atlétic Madrid vs RB Salzburg.

Ceux emmenés par Diego Simeone sont obligés de marquer des points pour pouvoir accéder aux huitièmes de finale de la compétition. Une cravate les sert.

Atlético de Madrid vs. Salzbourg: alignements et incidents:

Invincible dans le Ligue, imparable en tant que leader du championnat, même avec le déficit d’avoir disputé deux matchs de moins, et indéniable dans pratiquement tous les matchs de cette compétition, dans laquelle il a enchaîné sept victoires, le Des champions est une autre histoire très différente pour lui Athlète de Madrid: pas encore classé … à 90 minutes de la fin.

Atlético de Madrid vs. RB Salzburg: horaires et chaînes

Pérou: 15h00 / ESPN 3Mexique: 14h00 / ESPN 2Chili: 17h00 / ESPN 3La Colombie: 15h00Equateur: 15h00 / ESPN 3Argentine: 17h00 / ESPN 3Uruguay: 17h00 / ESPN 3Bolivie: 18h00 / ESPN 3Venezuela: 18h00 / ESPN 3Espagne: 21h00 / Ligue des champions Movistar

Il n’a pas encore réussi la passe car, surtout, il n’a pu gagner aucun de ses deux duels contre lui. Lokomotiv Moscou peu importe le mérite qu’il a fait pour cela (1-1 et 0-0). Même ainsi, malgré cela, il serait déjà classé s’il n’y avait pas eu le penalty marqué par Thomas Muller à la minute 85 il y a une semaine.

Et parce que, par extension, rien d’autre n’a gagné un match, justement contre lui. Salzbourg, qu’il a battu 3-2 lors de la deuxième rencontre au Wanda Metropolitano et avec qui il joue tout ce mercredi avec la marge favorable du match nul pour l’Atlético mais avec l’avertissement de la complexité d’un rival imprévisible.

Alors gagné le Sportif dans un échange frénétique d’attaques dans lesquelles il portait Joao Félix, mais qui a également découvert l’équipe rojiblanco d’une manière évidente dans leur défense au point que l’équipe autrichienne aurait également pu gagner, ou du moins à égalité, dans un duel brisé qui offrait de nombreuses opportunités aux deux.

Ce genre de jeu n’a pas d’importance pour le groupe fougueux de joueurs du Salzbourg, avec une vocation offensive, des déplacements rapides et une ambition incontestable qui opposera également ce mercredi à la Sportif, sur l’avertissement pour ce qu’il a vécu – et parfois souffert – dans son stade et pour ce qui est en jeu maintenant. C’est remplir un devoir … ou un fiasco, même si, à tout le moins, j’ai déjà obtenu le laissez-passer au Ligue Europa.

Il n’y a pas de juste milieu face à une telle pression pour Sportif, qui n’a échoué qu’une seule fois à se qualifier pour les huitièmes de finale lors de ses sept apparitions précédentes à l’époque Simeone dans Ligue des champions, dont il a également atteint deux finales, et qui alignera un onze qui n’admet aucun doute. Ni en attaque, ni en défense, ni en rien.

En face de la Red Bull Salzbourg sa continuité est également en jeu, quelque peu touchée après avoir perdu la direction de la Bundesliga Autrichien après la défaite contre le dernier classé, Admira, 1-0. S’il réussit, ce sera la première équipe autrichienne de l’histoire à atteindre les tours de qualification de Des champions.

Salzbourg fait face à ce choc décisif avec les seules victimes à long terme de Youba Diarra, Antoine Bernede et Ousmane Diakité.

Atlético de Madrid vs. RB Salzburg: alignements possibles

Athlète de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, belle; Trippier, Llorente, Herrera ou Saúl, Koke, Carrasco; Joao Félix et Luis Suárez.

Salzbourg: Stankovic; Ulmer, Wober, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Junuzovic, Ashimeru, Mwepu; Koita et Berisha.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER