Avec Cristiano Ronaldo, Juventus Oui Ferencváros LIVE LIVE ONLINE TV ce mercredi 4 novembre à la date 3 du groupe G par Ligue des champions dans un match qui se déroulera au stade Púskas Arena (Hongrie). Le jeu est prévu pour 3h00 de l’après-midi (heure péruvienne et six autres en Italie) et sera diffusé EN DIRECT MAINTENANT OFFICIEL GRATUIT pour toute l’Amérique latine à travers les signaux de ESPN Play.

Andrea Pirlo, entraîneur du «Vecchia Signora» Vous pouvez compter sur Cristiano Ronaldo, qui était absent les deux premiers jours en raison d’un coronavirus. L’attaquant est récupéré et devrait l’être dès le départ ce mercredi.

“Le match contre Barcelone nous a fait comprendre que nous devons nous améliorer. Affronter une grande équipe si tôt nous a également fait du bien », a-t-il expliqué. Pirlo dans le match précédent.

“Budapest est une ville magnifique, mais nous sommes ici pour jouer au football, faire un bon match et gagner. Nous avons étudié Ferencváros. C’est une équipe de qualité et ils ont eu deux bons matchs en Ligue des champions, dans lesquels ils méritaient plus. Ils ont un bon plan de match et d’excellents joueurs offensifs. “

Juventus c. Ferencvaros: horaires et chaînes

Pérou: 15h00 / ESPNMexique: 14h00 / ESPNChili: 17h00 / ESPNColombie: 15h00 / ESPNEcuador: 15h00 / ESPNArgentine: 17h00 / ESPNUruguay: 17h00 / ESPNEspaña : 21h00 / Movistar Champions League

Pour sa part, Ferencváros marquer un seul point dans la compétition. Ils ont perdu à leurs débuts contre Barcelone au Camp Nou par 5-1 et ont réussi à faire match nul à domicile le jour dernier contre le Dinamo Kiev.

“Tout le monde veut faire ses preuves contre des joueurs comme Messi et Ronaldo, alors j’espère que ce dernier est sur le terrain. Les joueurs sont préparés pour leurs adversaires; ils connaissent leurs forces. Que ce soit Ronaldo, Dybala ou Morata, ils sont tous Premier niveau. La Juventus n’est pas qu’un tas de noms: elle fonctionne en équipe », a-t-il déclaré. Serhiy Rebrov, Entraîneur de Ferencváros.

Miha Blažić, défense de Ferencváros, a expliqué: «Nous voulons vraiment que vous Je suis arrivé le match. Nous savons que nous jouons contre l’une des meilleures équipes d’Europe. Nous voulons donner plus de 100% et montrer ce que nous pouvons faire. Le terrain pourrait être un peu meilleur, mais cela n’affectera pas les performances car les deux équipes sont sur la même surface. C’est toujours un honneur de jouer contre des équipes comme celle-ci. C’est un rêve pour tout le monde ».

Juventus c. Ferencváros: alignements possibles

Ferencváros: Adam Bogdan; Gergo Lovrencsics, Miha Blazic, Lasha Dvali, Aissa Laidouni; Marcel Heister, Ihor Kharatin; Oleksandr Zubkov, Isael da Silva Barbosa, Myrto Uzuni; Franck Boli.

Juventus: Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado; Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala.

