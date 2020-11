Juventus et Spezia sont mesurés LIVE LIVE ONLINE TV avec Cristiano Ronaldo ce dimanche 1er novembre à la date 6 du Italie Serie A 2020 dans un match qui se déroulera au stade Dino Manuzzi de la ville de Cesena (Italie). Le match est prévu pour 9 heures du matin (heure péruvienne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux ESPN et RAI. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Cristiano Ronaldo n’a plus COVID-19 et déménagera à Cesena, mais ne sera probablement pas un partant après plus de deux semaines de quarantaine, a déclaré l’entraîneur du “ bianconero ” Andrea Pirlo dans l’antichambre.

“D’accord, il viendra avec l’équipe”, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse, précisant que la star portugaise, absente depuis quatre matches, dont le choc contre Lionel Messi et le FC Barcelone pour la Ligue des champions, a donné un deuxième négatif confirmé le premier. , publié vendredi.

Juventus c. Spezia LIVE: horaires des matchs

09:00 heures – Pérou, Mexique Équateur, Colombie

10h00 – Venezuela, Bolivie, États-Unis (Miami)

11h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

15h00 – Royaume-Uni

16h00 – Espagne, Allemagne, Italie, France

“Je ne pense pas qu’il commencera comme partant, nous verrons comment il va demain. Il s’est entraîné à domicile, ce n’est pas pareil, mais il est tellement important qu’on l’emmène à Cesena », la ville d’Emilia Romaña où il joue ses matchs à domicile Spezia, qui n’a pas de stade qui répond aux règles pour le moment, a-t-il déclaré Pirlo.

Cristiano Ronaldo a été testé positif le 13 octobre lors d’une concentration avec son équipe nationale et est rentré le lendemain en Italie pour commencer sa quarantaine dans sa villa de Turin.

En revanche, Pirlo ne peut toujours pas compter sur ses défenseurs Giorgio Chiellini (douleur à une cuisse) et Matthijs de Ligt (convalescence après une opération à l’épaule). L’international italien “est meilleur mais toujours pas disponible” et le Néerlandais pourra revenir “dans une semaine”, a indiqué le sélectionneur.

La Juventus, en quête d’un 10e titre consécutif en tant que championne d’Italie, compte trois nuls en Serie A (AS Roma, Crotone et Hellas Verona), après leur première victoire sur la Sampdoria. De plus, son duel contre Napoli a été considéré comme gagné car les Napolitains ne sont pas apparus.

