Est arrivé le temps de la vérité. Juan Aurich c. Alliance athlétique les visages sont vus (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) dans la grande finale de la Deuxième Division, à la recherche de la promotion tant attendue en Ligue 1. Suivez minute par minute et les incidents du match, qui marque la clôture de la année dans le football péruvien. Un crash arrive contre toute attente.

Les deux équipes sortiront avec leurs meilleurs jours au stade Monumental de Ate pour rester avec le match qui marque le retour de l’une des deux équipes traditionnelles du nord dans la catégorie la plus élevée du football national.

Juan Aurich c. Alliance athlétique Il est convenu de commencer à 2 heures de l’après-midi (heure péruvienne) et l’engagement sera transmis par GOLPERU (Chaîne 14 de Movistar TV et 714 en HD). De plus, Dpeor.com vous offre une couverture étendue du match.

Le ‘Cyclone du Nord’ arrive un peu fatigué après avoir disputé un grand match contre Unión Huaral, une équipe qu’ils ont battue 4-3 en prolongation, après avoir fait match nul 2-2 dans le temps réglementaire. Les Churres, quant à eux, ont réussi à battre Sport Chavelines 4-2 pour inscrire leur nom en grande finale.

Juan Aurich et Alianza Atlético Ils se sont déjà vus cette année, laissant une victoire 4-2 à José Soto, même s’il faut noter que l’équipe dirigée par Jahir Butrón a gardé quelques éléments pour ce choc, ce qui ne se produira pas pour ce match.

Juan Aurich c. Alianza Atlético: voici comment arrivent ceux de Chiclayo

23.12.20 | Huaral 3-4 (2-2) Juan Aurich

18.12.20 | Juan Aurich 4-2 Alianza Atlético

11.12.20 | Juan Aurich 1-0 Deportivo Coopsol

07.12.20 | Marchands unis 5-1 Juan Aurich

01.12.20 | Juan Aurich 2-0 Unión Comercio

Juan Aurich c. Alianza Atlético: voici comment arrivent ceux de Sullana

23.12.20 | Chavelines 2-4 Alianza Atlético

18.12.20 | Juan Aurich 4-2 Alianza Atlético

11.12.20 | Alianza Atlético 1-2 United Merchants

07.12.20 | Unión Comercio 1-1 Alianza Atlético

02.12.20 | Alianza Atlético 2-1 Santos FC

Juan Aurich c. Alliance athlétique: contexte

18.12.20 | Juan Aurich 4-2 Alianza Atlético

13.10.19 | Alliance athlétique 3-1 Juan Aurich

20.07.19 | Alliance athlétique Juan Aurich 1-1

21.10.18 | Alliance athlétique 2-1 Juan Aurich

08.07.18 | Juan Aurich 0-1 Alianza Atlético

Juan Aurich c. Alianza Atlético: où se jouera le match?

