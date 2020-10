Indépendant contre. Athlétique Tucuman visages (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT) pour la première étape de la deuxième phase du Coupe d’Amérique du Sud 2020, ce jeudi 29 octobre à partir de 19h30 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs est en charge de DIRECTV Sports et DIRECTV GO. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez tous les incidents et la minute par minute du match.

Après sept mois d’inactivité en termes de compétitions, les Argentins Indépendant Oui Athlétique Tucuman les visages seront vus à Avellaneda. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Libertadores de América.

Indépendant vs. Atlético Tucumán: horaires des matchs

Mexique – 18h30

Pérou – 19h30

Équateur – 19h30

Colombie – 19h30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Chili – 21h30

Paraguay – 21h30

Argentine – 21h30

Uruguay – 21h30

Brésil – 21h30

Espagne – 13h30 (vendredi 30 octobre)

Buenos Aires et Tucumán commenceront leur participation à la Ligue de football professionnel ce week-end, les techniciens devront donc gérer leurs ressources entre les deux compétitions.

L’entraîneur de IndépendantLucas Pusineri a déclaré avoir “l’équipe claire” dans sa tête mais a refusé de confirmer les onze titres lors d’une conférence de presse, bien qu’il ait indiqué que la formation n’aura pas “beaucoup de surprises”.

Dans le but, tout indique que l’Uruguayen Sebastián Sosa fera ses débuts avec le maillot rouge après son arrivée du mexicain Mazatlán début octobre.

La référence devant Indépendant Ce sera le capitaine Silvio Romero, tandis que le talent de Domingo Blanco, Andrés Roa et le jeune Alan Velasco tentera de déséquilibrer la défense visiteuse de la surface de trois-quarts.

Indépendant Il a les pertes de Martín Campaña, Gastón Silva et José Manuel Sánchez Miño, qui ont quitté l’équipe dirigée par Pusineri.

Il Athlétique Tucuman Il arrivera au duel correspondant à la Coupe d’Amérique du Sud avec un seul match de préparation joué – qu’ils ont perdu – car une épidémie de COVID-19 qui a laissé quatre points positifs dans l’équipe les a empêchés de jouer plus de matches amicaux.

L’entraîneur Ricardo Zielinski a de nouveaux ajouts à l’équipe, Tomás Marchiori, qui arrive pour concourir pour la position de départ sous le but, et le milieu de terrain Franco Mussis, arrivé de la gymnastique et de l’escrime que Diego Maradona entraîne.

Cependant, Athlétique Tucuman Il a perdu plusieurs joueurs, dont Ariel Rojas, Leandro Díaz et Dylan Gissi, et ils ont également les blessures de Cristian Erbes et Nicolás Aguirre.

Indépendant vs. Atlético Tucumám: alignements probables

Indépendant: Sebastián Sosa, Fabricio Bustos, Alexander Barboza, Alan Franco, Lucas Rodríguez, Lucas Romero, Lucas González, Domingo Blanco, Andrés Roa, Alan Velasco; Silvio Romero.

Athlétique Tucuman: Cristian Lucchetti, Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Guillermo Ortiz, Fabián Monzón, Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Franco Mussis, Augusto Lotti, Lucas Melano et Javier Toledo.

Avec des informations d'..

