Mis à jour le 30/10/2020 à 18:43

Ils jouent EN DIRECT Tijuana contre. Pachuca AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour la date 16 du Tournoi Guard1anes 2020 Liga MX ce vendredi 30 juillet à partir de 22h00 (heure péruvienne et locale) au stade Caliente en Basse Californie. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Connectez-vous également aux profils sur Twitter, Facebook et Instagram de Tijuana et Pachuca.

Les «Xolos» espèrent trembler après la défaite de la veille, tandis que les tuzos ont besoin de gagner pour se battre pour la partie supérieure du tournoi. Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade Caliente, en fait, les chiffres montrent une défaite et un nul en faveur de Tijuana.

Tijuana c. Pachuca: horaires et chaînes

Pérou: 22h00Mexique: 21h00 / Fox SportsChili: 00:00La Colombie: 22h00Argentine: 00:00États Unis: 20h00 PT / Fox Sports

Jonathan Orozco, gardien de but Tijuana, a affirmé ce mardi que son équipe doit faire preuve d’amour-propre et remporter les deux matchs qui restent dans le Ouverture 2020 pour modifier les résultats négatifs du concours.

«Nous sommes battus, mais avec courage. On a faim, envie et ça fait mal quand les résultats ne sont pas donnés. C’est maintenant qu’il faut se faire aimer, gagner ces deux matches pour aller en playoffs et effacer les mauvais résultats », a avoué le gardien mexicain.

Tijuana mars à la quatorzième place du Ouverture 2020 avec 14 points et aspire toujours à entrer dans le repêchage qui jouera les équipes situées entre la cinquième et la douzième places. À l’heure actuelle, la 12e place du tableau est Juárez FC avec 15 unités.

Le gardien de but a fait confiance Tijuana peut gagner à Pachuca à la date 16 déjà Queretaro au 17e pour se débarrasser du goût dans la bouche qui ne leur a plus laissé de points au championnat.

«Nous sommes convaincus que dans ces deux matchs, nous pouvons inverser tout le tournoi et nous sommes convaincus qu’en gagnant, il nous atteindra pour chercher les barrages. Nous avons la possibilité d’inverser les mauvais résultats et c’est ce qui compte », a-t-il souligné.

Orozco ont reconnu qu’ils n’avaient pas trouvé la formule pour sortir de la série de résultats négatifs dans lesquels ils ont obtenu à partir de la neuvième date, dans laquelle ils ont joué sept matchs avec un solde d’une victoire, un match nul et cinq défaites.

