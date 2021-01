River Plate vs. Palmeiras face (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT | GRATUIT | EN DIRECT) pour les demi-finales aller de la Copa Libertadores 2020, au début d’un croisement entre deux champions historiques et considérés comme les meilleurs candidats du tournoi continental. Le match aller de la clé décisive se joue ce mardi, à partir de 19h30 (heure péruvienne), au stade Libertadores de América. La transmission est en charge d’ESPN et elle sera également visible via Facebook Watch, dans le compte officiel du concours Conmebol. Suivez les incidents du jeu: ne convient pas aux faibles de cœur.

Rivière vs. Palmeiras: alignements confirmés

Rivière vs. Palmeiras: le précédent

Vainqueur des Libertadores à quatre reprises, dont deux ces dernières années (2015 et 2018) et sous les ordres de Marcelo Gallardo, le “ Millionnaire ” maintient une notoriété internationale et pointe vers une nouvelle consécration après avoir été écrasé en quarts de finale National avec des victoires à Avellaneda (2-0) et à Montevideo (6-2).

En revanche, Palmeiras arrive à ce stade invaincu depuis le début de la Coupe avec une excellente campagne de huit victoires et deux nuls. Il a éliminé à l’étape précédente le Paraguayan Nacional (1-1 et 3-0) et cherche à entrer pour la cinquième fois en finale des Libertadores, après un seul titre en 1999 et trois définitions perdues (1961, 1968 et 2000).

Rivière vs. Palmeiras | Programme:

19h30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

20h30 – Venezuela, Bolivie

21h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

01h30 mercredi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Avec Gallardo comme pilote, River s’est révélé ces dernières années comme un rival très coriace dans les duels au corps à corps et cherchera à prolonger cet esprit d’échanson contre un adversaire dirigé par le Portugais Abel Ferreira, qui a remplacé l’expérimenté Vanderlei Luxemburg avec de bons résultats.

Samedi dernier, River a fait match nul 2-2 dans la superclassique argentine avec Boca Juniors dans un duel dans lequel Gallardo a utilisé plusieurs partants, et qui a largement dominé en possession, mais le “ xeneize ” a également révélé de graves problèmes défensifs qui pourraient lui coûter cher dans une série tout ou rien.

Ces derniers jours, l’entraîneur de River a perdu ses deux arrières gauches, Fabrizio Angileri et Milton Casco, en raison d’une blessure, l’obligeant à réorganiser ses pièces. Gallardo testera Casco jusqu’à la dernière minute pour voir s’il peut jouer à nouveau, sinon il remettra Javier Pinola dans la voie, qui agit généralement comme deuxième défenseur central.

En raison de la visite, la seule absence majeure est celle de Felipe Melo qui se remet d’une fracture à la cheville, mais qui n’est pas encore disponible pour jouer pour l’équipe de São Paulo, qui peut déjà compter sur l’attaquant Gabriel Verón et le milieu de terrain Zé Rafael.

La revanche se jouera mardi 12 janvier à l’Allianz Parque de Sao Paulo, et le vainqueur affrontera en finale du 30 janvier au Maracana le vainqueur de la série que Boca et Santos animeront.

Rivière vs. Palmeiras | Alignements possibles:

Rivière: Franco Armani – Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz ou Javier Pinola et Milton Casco ou Pinola – Bruno Zuculini, Enzo Pérez et Nicolás de la Cruz – Matías Suárez, Rafael Borré et Jorge Carrascal. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton – Marcos Rocha ou Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez et Matías Viña – Danilo, Zé Rafael et Raphael Veiga – Gabriel Verón ou Gustavo Scarpa, Rony et Luiz Adriano. DT: Abel Ferreira.

