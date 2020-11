À travers de Sports TyC et émission de télévision publique (LIVE | LIVE | ONLINE) Qualification Qatar 2022, dans le cadre de la troisième journée par TyC Sports Play. Ici, vous pouvez vivre sur tout le territoire national le parti de Argentine vs. Paraguay et d’autres duels avec tous les buts et incidents minute par minute sans coupures. Voir les principaux incidents minute par minute de Depor.com. Craquez aussi pour les profils sur les réseaux sociaux des équipes nationales, dans un duel qui ne convient pas aux faibles de cœur.

L’Argentine a fait ses débuts avec une victoire 1-0 contre l’Équateur avec un penalty de Lionel Messi, puis a battu la Bolivie à La Paz 1-2 avec des buts de Lautaro Martínez et Joaquín Correa. Alors que le Paraguay a fait match nul avec le Pérou 2-2 avec un doublé d’Ángel Romero, puis a battu le Venezuela 0-1 avec un but de Gastón Giménez.

Sports TyC est une chaîne argentine avec des opérations câblées en charge de la transmission des meilleurs événements sportifs de la planète tels que la Ligue des champions, la Super League argentine, entre autres. Comme prévu, pour cette année la chaîne précitée propose à son audience la retransmission des Qualifications Qatar 2022.

Sports TyC C’est le premier signal dédié au sport dans le pays. Depuis 1994, son écran propose les événements sportifs les plus marquants, tels que les matchs des équipes nationales de football et de basket-ball, la Coupe Davis, les Coupes du monde et les Jeux Olympiques, entre autres.

Planification Sports TyC Il comprend également des cycles et des bulletins de nouvelles sportives de sa propre production. Le signal mène non seulement son segment, mais est parmi les premiers du câble.

Le signal international TyC Sports atteint les États-Unis (où il est reçu par plus de 1,300,000 abonnés), Chili, Colombie, Uruguay, Paraguay, Pérou, Bolivie, El Salvador, Equateur, Honduras, Panama, Nicaragua, Mexique, République République dominicaine, Venezuela, Costa Rica et Guatemala. Environ 5 000 000 de ménages en Amérique latine ont TyC Sports.

20 Télévision publique

Comme TyC Sports, TV Pública vous emmènera les matches de l’Argentine lors des éliminatoires au Qatar. De 2020 à 2022, et si le repêchage est nécessaire, la chaîne susmentionnée activera son signal pour que vous ne manquiez pas les matchs de l’Albiceleste ou aucune équipe sud-américaine.

A partir de ce jeudi à 19h00, les médias publics seront avec l’équipe nationale dans les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

L’ensemble de la transmission peut être vu sur l’écran traditionnel et en streaming, en accédant via www.tvpublica.com.ar. Il sera également disponible sur la plateforme de contenu public Cont.ar.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER