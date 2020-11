REGARDER Tour d’Espagne 2020 Étape 14 EN DIRECT AUJOURD’HUI EN LIGNE via ESPN 3 LIVE et RTVE STREAM: Suivez la transmission EN DIRECT et l’itinéraire entre Lugo et Ourense avec le leader Primoz Roglic et l’Équatorien Richard Carapaz, qui est l’escorte actuelle du cycliste slovène. La course débutera à 9h30, heure péruvienne et équatorienne; à 14h30, heure espagnole. Depor.com vous propose les incidents de la Vuelta España 2020 LIVE et LIVE pour toute l’Amérique latine.

Avec un parcours de 204,7 kilomètres, l’étape 14 de la Vuelta a España est le deuxième plus long parcours de la course. En chemin, il y aura un but volant et trois cols de montagne.

Ce sera une étape pour les quatre favoris au titre qui tenteront de se distancer les uns des autres. Primoz Roglic, Richard Carapaz, Hugh Carthy et Daniel Martin pourraient mettre leur endurance physique à rude épreuve et chercher une escapade dans la dernière ascension de l’étape.

Actuellement, le Slovène est en tête avec un temps cumulé de 49h16m16s, à 39 secondes est l’Équatorien Richard Carapaz. Tandis que Carthy et Martín sont respectivement 47 et 42 secondes derrière le leader.

Vuelta a España 2020: canaux de transmission

Mexique: ESPN

Chili: ESPN 3

Argentine: ESPN 3

Pérou: ESPN 3

Équateur: ESPN 3

Uruguay: ESPN 3

Colombie: ESPN et Caracol TV

Espagne: RTVE

Le champion en titre Primoz Roglic a remporté mardi le contre-la-montre individuel de la Vuelta a España pour arracher la tête du général à l’Équatorien Richard Carapaz. Roglic a chronométré 46 minutes et 39 secondes pour parcourir la distance de 33,7 kilomètres.

Le coureur slovène a devancé l’Américain William Barta d’une seconde. Carapaz a terminé septième du contre-la-montre, avec un retard de 49 secondes.

Le champion du Giro d’Italia 2019 était à 39 secondes de Roglic au général. L’Irlandais Hugh Carthy, quatrième mardi, est troisième au classement général, 47 secondes derrière Roglic.

Roglic a laissé filer la victoire finale dans la dernière étape compétitive du récent Tour de France après avoir été dépassé par son compatriote Tadej Pogacar.

“C’est une belle victoire car cela fait longtemps que je n’ai pas remporté un contre-la-montre”, a déclaré Roglic. “J’ai même été surpris de voir à quel point je me sentais bien pendant la tournée”

Après la journée de repos de lundi, les concurrents se sont attaqués à un parcours plat le long de la côte galicienne avant d’échanger leurs vélos pour l’ascension finale vers le Mirador de Ézaro de près de 1,8 kilomètres (1,1 miles).

«Je m’attendais à souffrir beaucoup plus. Beaucoup de gens s’attendaient également à ce que je perde du temps avec Carapaz dans la montée, mais nous avons tous proposé les mêmes options », a déclaré Roglic.

“Nous savons tous que ce n’est pas amusant de faire un contre-la-montre, mais aujourd’hui, j’ai eu des jambes. Il vaut mieux avoir 39 secondes d’avance maintenant que 39 secondes de retard.”

Mercredi, les coureurs partiront sur un parcours de 204 kilomètres (126 milles) à travers un terrain montagneux en Galice.

Le cycle espagnol est entré dans sa dernière semaine au milieu d’une résurgence des restrictions sanitaires en raison de la pandémie de coronavirus. Il culminera dimanche à Madrid.

La pandémie a contraint la Vuelta à être reportée de son espace habituel en août-septembre et réduite de 22 à 18 étapes.

Tour d’Espagne 2020: horaires dans le monde

Pérou – 9h30

Espagne – 14h30

Mexique – 9h30

Chili – 11h30

Équateur – 9h30

Colombie – 9h30

Argentine – 11h30

Uruguay – 11h30

Paraguay – 11h30

Venezuela – 10h30

Brésil – 11h30

SOURCE: AP

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER