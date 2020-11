REGARDEZ, Le Tour d’Espagne 2020 (LIVE et LIVE / via ESPN, Caracol TV et RTVE / 6h08) ce lundi célèbre son étape 13 STREAM LIVE qui se déroulera entre Muros et Mirador de Ézaro à plus de 33,7 kilomètres de la Galice. Ce sera un contre-la-montre individuel dans lequel le classement généré subira des modifications. Suivez minute par minute.

Quatrième au but, l’Équatorien Richard Carapaz (Ineos) a surmonté les difficultés et a retrouvé la direction de la Revenir à Espagne au terme d’une douzième étape se terminant au sommet mythique, couronné d’abord par le britannique Hugh Carthy (EF).

Retour en Espagne: horaires et chaînes

Pérou: 6:08 / ESPNMexique: 5:08 / ESPNChili: 8h08 / ESPNLa Colombie: 6h08 / Caracol TV et ESPN 2Equateur: 6:08 / ESPNArgentine: 8h08 / ESPNÉtats Unis: 7:08 / NBC SportsEspagne: 12h08 / RTVE

Carapaz il a été le plus fort parmi les grands favoris à la victoire finale sur les pentes raides du port asturien (jusqu’à 23% de dénivelé), et mène le général avec dix secondes d’avance sur l’ancien leader, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), et 32 ​​secondes sur le vainqueur du jour, Hugh Carthy.

Le gagnant du Tour d’Italie-2019, qui poursuit sa deuxième victoire dans une grande course de trois semaines, avait abandonné le maillot rouge du leader à l’issue de la 10e étape.

Après les 109,4 kilomètres de cette douzième étape au départ de Pola de Laviana, le vêtement convoité est à nouveau enfilé au sommet de l’un des sommets les plus mythiques du cyclisme espagnol.

Carapaz a franchi la ligne d’arrivée 16 secondes derrière Carthy, dans un groupe de trois coureurs avec le Russe Aleksandr Vlasov (Astana) et l’espagnol Enric Mas (Movistar).

Ce dernier, cinquième au général à 1 minute et 50 secondes derrière Carapaz, vous avez encore des options pour arriver habillé en rouge dimanche prochain à Madrid.

Derrière, sixième au général, Wout poels (Bahreïn-McLaren) est à plus cinq minutes d’avance, une différence qui semble presque impossible à surmonter.

Un autre espagnol de Movistar, Marc Soler, a été la grande victime du jour, passant de la 6e à la 19e place au général.

Carthy, quant à lui, a remporté sa première victoire d’étape dans un grand revenir. «Il est difficile de le décrire avec des mots. Gagner n’importe quelle course est un rêve devenu réalité, mais sur cette ascension mythique, il n’y a rien de mieux », a-t-il déclaré.

Le Britannique de 26 ans n’a qu’une seule étape dans le Revenir à Suisse 2019 comme un triomphe de prestige.

