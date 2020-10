De retour a l’action! L’équipe de volleyball féminin, dirigé par Carlos Aparicio, connaît déjà ses rivaux lors de la Coupe nationale de volleyball Movistar, qui se déroulera à partir du 18 novembre au Centre sportif Villa El Salvador avec la participation de six clubs.

Après le tirage au sort de ce mercredi, Alianza Lima a été placée dans le groupe B avec Regatas Lima et Géminis. Alors que l’Universidad San Martín, Jaamsa et Rebaza Acosta constituent la clé A.

Pour le stratège Kakhol lavan, l’objectif est de se battre pour les premières places du tournoi, pour lequel Alianza Lima doit être parmi les deux premiers de son groupe, afin de passer en demi-finale et de tenter une place sur le podium.

Aparicio a assuré que dans ce retour à la compétition, il n’est pas possible de parler de favoris. «J’étais indifférent à l’idée de faire partie d’un groupe ou d’un autre. L’important est de reprendre l’activité et pour Alianza Lima de redonner un spectacle, ce qui nous a toujours caractérisés. Nous avons une très bonne arène pour la pratique du volleyball et nous devons en profiter pour le bon développement de notre sport », a déclaré Aparicio.

Selon le système de compétition, dans la première phase, deux tours de tous contre tous seront joués dans chaque groupe. Les équipes qui terminent première et deuxième de chaque groupe se qualifieront pour la demi-finale, tandis que la dernière se disputera la cinquième et la sixième place.

Par la suite, les quatre qualifiés se rencontreront en demi-finale dans une série de tous contre tous. Les deux meilleurs définiront le titre du meilleur des trois matchs, tandis que les deux autres clubs s’affronteront pour la troisième place du tournoi.

Se prépare

Actuellement, les filles se rendent sur le terrain d’El Olivar de Jesús María trois fois par semaine, divisées en deux groupes, déterminées à rattraper le temps perdu et à atteindre l’extraordinaire tournoi que la Fédération péruvienne de volleyball a programmé pour clôturer un tournoi au meilleur niveau possible. saison atypique et marquée par Covid-19.

Bien qu’ayant repris l’entraînement en présentiel début octobre, les joueurs se sont pratiquement entraînés au cours des sept derniers mois, se poussant à domicile pour ne pas perdre leur forme physique et sans perdre de vue leurs objectifs individuels et collectifs.

«Depuis que la pandémie a été déclarée, les filles ont continué à s’entraîner depuis chez elles, en travaillant notamment sur leur apparence physique et en effectuant des travaux techniques. Chaque joueur a reçu un ballon pour s’entraîner », a déclaré Aparicio.

Le coach intime sait que travailler trois fois par semaine pendant une heure ne suffit pas, surtout s’ils veulent atteindre le plus haut niveau physiquement et tactiquement. Pour cette raison, les filles se rencontrent pratiquement les jours où elles ne fréquentent pas l’Olivar pour continuer leur préparation.

«Les joueurs s’entraînent en personne, mais ensuite ils rapportent le ballon à la maison. Comme nous formons la partie technique trois fois par semaine sur le terrain, les jours intermédiaires nous travaillons virtuellement avec eux la préparation physique et la partie technique », dit-il.

L’entraîneur de Kakhol lavan est conscient que le retour à la haute compétition sera difficile pour toutes les équipes. C’est pourquoi il veut passer du moins au plus avec ses élèves et éviter que l’un d’eux ne soit blessé. Il vise à arriver avec toute son équipe au début de la Coupe nationale de volleyball, un concours qui, en quelque sorte, comblera le vide de la Ligue nationale supérieure de volleyball annulée 2019-2020.

«Je pense que ce sera très difficile pour toutes les équipes, elles ont été loin du terrain depuis plusieurs mois et cela se voit. Par exemple, dans certaines situations d’entraînement, nous constatons un manque de distance ou de force. Nous allons de moins en plus parce que nous ne voulons aucune blessure. Beaucoup de temps a été perdu, mais je sais que petit à petit nous retrouverons la condition physique optimale des filles », explique Aparicio.

Renforts

Après que la Fédération Péruvienne de Volleyball a mis fin, le 27 mars, au championnat officiel en raison de la pandémie, Alianza Lima a subi le départ de neuf joueurs de l’équipe professionnelle. Cependant, le club intime n’est pas resté les bras croisés et a ajouté six renforts (Diana de La Peña, Shanaiya Aime, Yujhamy Mosquera, María Alejandra Ceccarelli, Jade Rodríguez et Aixa Vigil) cela sera d’une grande utilité pour Carlos Aparicio.

«La contribution des nouveaux joueurs, ainsi que l’expérience de Shiamara Almeida, Daniela Uribe, Brenda Lobatón et Esmeralda Sánchez, seront très importantes pour consolider l’équipe. Ce championnat extraordinaire nous aidera à fusionner notre équipe pour la prochaine ligue », déclare Aparicio à propos du groupe prometteur de 18 joueurs dont il est en charge.

