Il open d’Australie C’était le dernier grand tournoi du calendrier du tennis organisé en 2020 avant l’arrivée du coronavirus. Ainsi, bien que le virus soit déjà une réalité, tout est resté caché à l’opinion publique et les joueurs ont pu s’utiliser normalement dans l’un des complexes sportifs les plus préparés de la planète. Plus de douze mois plus tard, le tournoi revient dans des conditions diamétralement opposées, qui optent pour la prévention maximale des contagions grâce à une stratégie hermétique qui, pourtant, a déjà a trouvé ses premières fissures… Et les conséquences qui en découlent.

Le scandale a commencé avec les vols qui ont dû amener les joueurs de tennis sur le continent océanique, depuis différentes destinations. Les précautions à priori seraient maximales, mais après tout, le contact dans l’avion était inévitable – bien qu’avec un masque – et l’apparition de positifs déclenchait la tempête. Personnes infectées sur les vols de États Unis et Abu Dhabi a provoqué un isolement majoritaire de 50 joueurs de tennis, qui ont dû se mettre en quarantaine pendant deux semaines pour pouvoir jouer l’Open en parfait état.

Parmi les personnes touchées figuraient des joueurs de tennis de la stature de Nishikori, Azarenka ou l’espagnol Paula Badosa et Pedro Martínez Gardien, ainsi que de nombreux autres joueurs de tennis atteints d’une maladie courante. En plus d’être enfermés dans leurs chambres, sans aucun contact possible, l’organisation ne leur a pas donné de facilités pour faire de l’exercice, ce qui aurait prouvé les chiffres de départ. Cela a provoqué un délit comparatif qui a été dénoncé et duquel ont été dérivées des mesures désespérées, comme le ralliement contre le mur, avec le matelas du lit comme amortisseur, ou l’utilisation de bandes et de circuits à cônes dans les petites pièces dans lesquelles ils doivent passer les heures. joueurs de tennis.

De nouveaux membres ont été ajoutés au grand groupe confiné, comme le nouveau joyau espagnol Carlos Alcaraz, après votre vol, depuis le lieu de l’aperçu Open, Doha, Il serait également positif pour le coronavirus et lui, comme les autres joueurs de tennis, serait obligé de s’isoler en tant que contact étroit des infectés.

Aucun matériel dans les chambres

La nourriture préparée pour les joueurs, de qualité douteuse, et surtout, la différence entre les graines et le reste des joueurs de tennis classés. Si les favoris ont des vélos d’appartement ou des tapis de course dans leur chambre, les autres ont dû se plaindre et les implorer d’être placés quelques jours plus tard, dans une situation clairement désavantageuse qui peut affecter leur préparation pour la course. Open d’Australie.

Les joueurs de tennis n’avaient pas le matériel nécessaire jusqu’à l’intervention publique de Craig Tiley, directeur de l’Open d’Australie, pour apaiser les tensions entre les personnes touchées. “L’essentiel est que la situation des joueurs de tennis isolés soit la plus juste possible”, a déclaré le manager, tout en demandant “patience” face à une situation inattendue, puisqu’ils travaillaient pour que la bulle n’ait pas de personnes positives ou isolées. pour cette raison dès le premier instant.

Novak Djokovic, numéro un mondial, a attiré l’attention de l’information et a tenté de défendre les joueurs les plus touchés, assurant que les mesures de confinement étaient exagérées. Cependant, le chef du gouvernement de l’État de Victoria, Daniel Andrews répondit-elle catégoriquement à Nole. “ Les gens sont libres de soumettre une liste de demandes, mais La réponse est non”.

Formations à 6h et option boycott

La quarantaine n’a donc aucun signe de réduction au milieu du chaos auquel Open d’Australie. Le mot boycott a été prononcé dans les cercles de joueurs, eux aussi affectés par les horaires d’entraînement, à l’extrême au point que les premières séances débuteront à 6h30 du matin.

Tout cela se produit après une première semaine d’exercices au cours de laquelle les joueurs de tennis ont dû attendre dans leurs chambres jusqu’à ce que l’organisation les réclame. «Nous frapperons à votre porte quand vous pourrez sortir pour vous entraîner », Ils ont indiqué depuis l’Open, accumuler des retards qui ne font qu’accumuler les raisons du chaos général dans un tournoi révolutionné par le coronavirus.