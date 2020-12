Que la FIA a fait une exception permettant Fernando Alonso Participer au test des jeunes pilotes qui aura lieu à Abu Dhabi le 15 décembre a fait sensation. Selon le pilote asturien lui-même, c’est parce que ses rivaux sont inquiets.

“Comme je suis? Heureux de voir mes rivaux si concernés»A déclaré Fernando Alonso lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet sur Sky Sports. “Kubica va les faire je pense aussi, Buemi aussi, mais oui, on en parle pas beaucoup», A-t-il souligné. «Je sais qu’il y a beaucoup de conversations à mon sujet. Mais Je suis juste en train de rattraper et vous pouvez être assuré que je ne développerai rien»A ajouté l’espagnol.

Celui qui ne s’inquiète pas du retour de Alonso à la Formule 1 est Esteban Ocon, qui sera son compagnon la saison prochaine. Et encore moins après que le Grand Prix de Sakhir ait terminé en deuxième position: «Fernando vient dans l’équipe, il apportera une nouvelle expérience, plus de nouvelles informations pour l’équipe et J’ai une excellente relation avec lui donc je ne suis pas inquiet».

Pour Cyril Abiteboul, patron de l’équipe Renault, celui qui devrait s’inquiéter est Alonso après avoir vu le résultat obtenu par Ocon à Bahreïn: «On sentait qu’un podium était absolument possible, mais pour une raison quelconque on l’avait déçu auparavant, mais cette fois tout s’est bien passé. . Ce moment avec Esteban était vraiment crucial car il montre à Fernando ce qu’il devra affronter la saison prochaine.».

Renault justifie la présence d’Alonso

Après l’agitation provoquée par l’autorisation de Fernando Alonso de participer au test des jeunes pilotes à Abu Dhabi, Cyril Abiteboul a justifié sa présence: «Pourquoi est-ce nécessaire? Je serai très direct, il faut lui donner les meilleurs outils possibles pour travailler l’année prochaine. Personne n’est là pour autre chose que pour la performance, peut-être que d’autres équipes ne sont pas là pour la performance, mais à des fins commerciales. Nous ne faisons pas cela pour une question commerciale, nous le faisons pour améliorer notre propre compétitivité. Que ferait n’importe quelle entité ».

«Nous avons été clairs avec la FIA et la F1 sur ce que nous voulions faire et aussi Je ne pense pas qu’ils puissent nous reprocher de ne pas aider les jeunes conducteurs Avec tout ce que nous faisons, aucun fabricant n’a investi deux fois moins que nous dans son académie. Pilotes que nous aidons financièrement, en plus de la Formule Renault que la moitié des pilotes de F1 ont traversée. Ils ne peuvent pas nous accuser de ne pas investir dans les jeunes pilotes », a ajouté le patron de l’équipe de France.

Sainz, en faveur d’Alonso; Ferrari, contre

Celui qui n’a pas reçu l’autorisation de la FIA pour participer au test des jeunes pilotes était Carlos Sainz. Malgré cela, il a ainsi défendu à la fois sa présence et celle de Fernando Alonso lorsqu’on l’interroge à ce sujet: «Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à tester la Ferrari, mais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent être convenus, et de la FIA. Une journée et demie pour préparer une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme ce sera fait à Fernando et Ricciardo».

Cependant, le chef de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, était opposé à la présence de l’Asturien: «Je pense que tout cela est un peu désordonné, et certainement chez Ferrari, nous pensons qu’il est faux que Fernando puisse tester à Abu Dhabi». À l’instar de l’Italien, Andreas Seidl, le patron de l’équipe McLaren, a déclaré: «Fernando est un grand pilote de Formule 1, avec un excellent bilan de réussite. Oui Je ne vois pas vraiment comment cela s’inscrit dans le seul but de tester un jeune pilote».

Lando Norris, partenaire de Carlos Sainz Chez McLaren, il fronçait également les sourcils sur le fait qu’Alonso était autorisé à participer au Abu Dhabi Young Drivers Test: «Il est bien évident que Fernando n’est pas un jeune pilote. Ce n’est pas que je n’ai fait qu’une ou deux courses, Cette année, il a déjà effectué d’innombrables tests sur des voitures de Formule 1. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les règles ont changé rien que pour lui. Je pense que c’est assez idiot et ne devrait pas être autorisé».

Pour sa part, Ricciardo, qu’Alonso remplacera chez Renault la saison prochaine, a pris l’affaire avec humour et a déclaré: «Je pense que Fernando a maintenu beaucoup de santé et de forme physique. Il est vu en très bonne forme et assez jeune. Je pense qu’à première vue il passe certainement par un jeune pilote».