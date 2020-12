Ce 29 décembre 2020 marque le septième anniversaire de l’accident fatidique qu’il a subi Michael Schumacher tout en skiant dans les Alpes françaises. Le Kaiser a subi une blessure à la tête qui l’a laissé dans le coma pendant six mois. Schumacher s’est réveillé en juin 2014 et a quitté le CHU de Grenoble pour entamer une longue phase de rééducation. Depuis, son état de santé est un mystère.

Malgré cela, Michael Schumacher sC’est sur toutes les lèvres, surtout en ce 2020 où Lewis Hamilton il a battu son record de victoires en Formule 1 et l’a égalé avec sept championnats. C’est précisément lors du dernier gala de la FIA que Corinna, sa femme, a rompu son silence pour récolter une récompense en son nom. “Simplement, il aimait courir. Il n’avait pas besoin d’un coup de pouce supplémentaire. Il a toujours eu une grande motivation pour tout car il aimait beaucoup courir», Commença-t-il à dire. Corinna a profité de l’occasion pour souligner le grand travail humanitaire de Schumacher avant l’accident et qui a inspiré l’ONG ‘Keep fighting’, créée pour l’enquête sur la moelle épinière et pour accompagner l’ancien pilote dans son rétablissement. “Michael a toujours eu un grand cœur pour aider les personnes dans le besoin. C’était toujours un plaisir pour lui de faire ces choses. Avec «Keep fight», nous voulions continuer ce qu’il avait commencé, avec toutes ces actions. C’est la clé, c’est ce qu’il voulait faire».

La femme de Michael Schumacher Il est réapparu en public à la demande de Jean Todt, président de la FIA et ami proche de la famille. La dernière fois que le Français a été interrogé sur l’état de santé de l’Allemand, il a déclaré: «Je suis très discret à ce sujet. Nous savons tous que Michael a eu un accident très grave et malheureusement cela a eu des conséquences majeures pour lui. Depuis, a été traité pour que vous puissiez reprendre une vie plus normale». Quelques jours avant, après avoir su que Mick fera ses débuts en Formule 1 en 2021 aux mains de Haas, le président de la FIA a confirmé que Schumacher n’était pas étranger à ce qui se passait avec son fils: «Bien sûr que vous le suivez».

Rumeurs sur l’état de santé de Michael Schumacher

Bien sûr, en 2020, de nombreuses fausses nouvelles ont circulé sur l’état de santé des Michael Schumacher. Par exemple, la presse britannique est allée jusqu’à publier que l’Allemand souffrait de «complications de santé dévastatrices» pendant l’accouchement. C’est quelque chose que Jean Todt lui-même a nié, qui a assuré que cela n’avait pas été le cas “car il est très bien entouré et également installé dans un endroit confortable».

Une autre personne qui a parlé de l’état de santé de Michael Schumacher est Elisabetta Gregoraci, l’ex-épouse de Flavio Briatore. Selon le modèle italien: “Il ne parle pas, il communique avec les yeux et seules trois personnes peuvent aller le voir». Dans le même ordre d’idées, le neurologue Erich Riederer avait souligné: «Je pense qu’il est dans un état végétatif, ce qui signifie qu’il est éveillé mais ne répond pas». “Il respire, son cœur bat, peut probablement s’asseoir et faire de petits pas avec de l’aide, mais pas plus. Je pense que c’est le meilleur pour lui. Y a-t-il une chance de le voir tel qu’il était avant son accident? Vraiment je ne pense pas“, Il ajouta.

Une source plus fiable, Felipe Massa, indiqué sur Michael Schumacher: “Je sais ce que c’est, J’ai des informations. Ma relation avec lui a toujours été très étroite. On sait que sa situation n’est pas facile, qu’il est dans une phase difficile, mais il faut le respecter, comme le souhaite la famille. Ils n’aiment pas divulguer d’informations, et qui suis-je pour le faire? “Je rêve et je prie chaque jour qu’il va mieux, qu’il se présente à nouveau dans un circuit, surtout maintenant que son fils court. Pour l’encourager et le suivre. Alors je prie pour que ça arrive un jour », a ajouté le Brésilien.

Michael Schumacher est traité avec des cellules souches

Pour que cela se produise, Schumacher est traité avec des cellules souches. L’un des responsables, le cardiologue Philippe Menasché, a souligné: «Le but est de régénérer le système nerveux central de Michael». Cependant, selon Nicola Acciari, neurochirurgien à l’hôpital Bellaria de Bologne: «Au cours des 20 dernières années, la science a fait d’énormes progrès dans le domaine du traitement des cellules souches. Mais cela ne change rien au fait que nous en savons encore peu sur le cerveau humain. Nous ne pouvons pas prédire les résultats du traitement ».

Il va falloir voir comment ça évolue Michael Schumacher et si un jour il réapparaît sur un circuit comme ses amis le souhaitent. Pour l’instant, ils devront se contenter de voir leur fils concourir en Formule 1 en 2021. Dans ce voyage, Mick aura à la fois son père et le reste de sa famille présents sur son numéro, qui sera le ’47’: «Le quatrième et le sept sont mes numéros préférés, mais comme je ne peux plus les utiliser, j’ai opté pour 47. C’était un choix amusant, car il aussi si vous ajoutez tous les anniversaires de notre famille, il ressort également 47. Il était assez clair que ce serait le nombre. “