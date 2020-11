Diego Armando Maradona avait un restaurant préféré dans Madrid. Plus précisément dans Majadahonda, une ville située au nord-ouest de la capitale espagnole. Là, à côté du Cerro del Espino, où il s’entraîne Athlète de Madrid, le restaurant italien est situé Belle Napoli, fréquenté par de nombreux joueurs de rojiblancos, également certains des Real Madrid comme c’est le cas de Benzema, et où le ’10’ a retrouvé les saveurs gastronomiques qu’il a goûtées pendant son séjour au Naples.

Ciro et sa famille se souviennent de ce jour, quand Diego a dit au revoir pour toujours, comment il est allé avec Kun Agüero en 2006 et 2007 pour Bella Napolia et les plats qu’il a demandés. “La première chose qu’il m’a posée était un expresso purement napolitain” Ciro se souvient, même si ce n’était pas la seule chose qui le rendait fou. “Il adorait aussi les spaghettis vongole, le ragoût napolitain, le genovese, la mozzarella di bufala, le Napoletano babbá, la pizza margarita et la calzone napolitaine”, ajoute le propriétaire de l’un des meilleurs italiens de la capitale espagnole.

C’est Agüero lui-même qui a emmené Maradona au restaurant, qui est situé dans le centre commercial La Bolsa, et a été ravi dès le premier jour. Il a non seulement trouvé une cuisine italienne qui le passionnait, mais une famille de Naples qui l’a transporté là où il était immensément heureux en tant que joueur de football. Pendant son séjour dans le sud de l’Italie, il a remporté deux Serie A et une Coupe UEFA.

C’était ’10’

Maradona est décédé après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire alors qu’il se reposait chez lui à Tigre, où il essayait de se remettre de l’opération cérébrale qu’il a subie il y a quelques semaines. Malgré le fait que trois ambulances soient venues chez lui pour tenter de le faire revivre, le «10» n’a pas pu reprendre connaissance et est mort quelques minutes après que ses proches aient appelé les médecins.

La star argentine, qui a eu 60 ans le 30 octobre, il a été opéré il y a deux semaines d’un hématome cérébral et il semblait que l’intervention avait été un succès, malgré une hospitalisation de neuf jours après l’opération. Le joueur est entré à l’hôpital à ce moment-là, présentant une image d’anémie et de dépression avant de subir une intervention chirurgicale.