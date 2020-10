Barcelone vient d’un triomphe contre la Juventus pour la Ligue des champions et ce week-end, il affrontera le Deportivo Alavés pour revenir à la victoire en Liga en Espagne, où lors du dernier match il a perdu contre le Real Madrid.

Sans aller plus loin, Ronald Koeman, entraîneur du club catalan, a donné une conférence de presse pour stimuler la rencontre et en a profité pour attirer l’attention sur Ansu Fati, le jeune qui le rompt avec seulement 17 ans.

“Je vous conseillerais de continuer à travailler et de continuer à vous améliorer. Hier, nous parlions de la question de la concentration. En ce sens, il doit s’améliorer car parfois ses chiffres d’affaires sont dus à la concentration et non à la qualité. Comptez sur notre aide chaque jour. C’est un grand talent et nous devons l’aider à améliorer les choses dans sa projection », a déclaré Koeman.

Et dans le même esprit, il a ajouté: “Si on continue comme ça, les résultats seront plus volumineux … Après la défaite contre Madrid, il était important d’ajouter et nous l’avons fait en Ligue des champions. Nous devons continuer dans cette voie “.

Enfin, il a parlé de son avenir après le départ de Josep Maria Bartomeu: “Je ne sais pas. Ce n’est pas entre mes mains. Je suis l’entraîneur de ce club et je travaille dur pour faire avancer l’équipe, obtenir de bons résultats et remporter des titres. C’est ce que l’entraîneur et les joueurs doivent faire.”