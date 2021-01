Ronald Koeman est apparu lors d’une conférence de presse après la Barcelone aux huitièmes de finale Copa del Rey. L’équipe culé bat Cornellá (0-2) mais il avait besoin d’un autre temps supplémentaire, le troisième des huit derniers jours, dans une grande usure du Blaugrana et une image qui ne pouvait que s’améliorer avec l’entrée sur le terrain de Pedri et Dembélé, assistant de 0-2 et auteur de 0-1, respectivement.

L’entraîneur a été déçu du manque de but de ses joueurs et du fait qu’ils ont à nouveau dû jouer une extension dans un match contre un adversaire de deux catégories plus bas.

Manque de visée

«Vous devez d’abord gagner la partie. Nous avons eu suffisamment d’occasions de marquer. Nous avons raté deux pénalités. On manque d’efficacité, ça ne peut pas être pour une équipe comme Barcelone. Nous devons gagner le match beaucoup plus tôt.

Désappointé

“Moi non plus je ne comprends pas. Nous avons généralement suffisamment de joueurs qui peuvent marquer des pénalités. Cela peut être effrayant. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons eu plusieurs joueurs qui ont tiré et nous avons trop échoué. Si vous marquez l’un des deux, le jeu est très différent de ce que nous avons vu au cours des 120 minutes. Vous ne pouvez pas manquer deux pénalités en tant que joueurs de Barcelone car ce n’est pas grave.

Pression de tangage?

«Je pense qu’il n’y a pas tellement de pression pour tirer un penalty, il n’y a pas d’ambiance, il n’y a pas de pression du public. Il faut avoir la tête froide et marquer. Il est toujours possible de rater une pénalité. Mais dans un match, vous ne pouvez pas accepter de rater deux pénalités. Pour cette raison, et sans finir plus tôt, nous avons fait un épuisement physique qui n’est pas normal dans ce type de match.

Louange à Cornellá

Comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas grand chose à gagner et il y a beaucoup à perdre. Cornellá a joué un très bon match. Son gardien a été le meilleur sur le terrain. Il semble qu’il nous dit de marquer à nouveau. Nous avons eu suffisamment d’occasions de rendre le jeu plus facile. Ils ont joué un super match, je comprends comment ils ont pu battre l’Atlético. Nous devons analyser et parler de la façon dont nous avons échoué et pourquoi nous avons dû jouer 120 minutes une fois de plus.

Trouver un autre lanceur sans Messi

«Cela peut être un moment effrayant, il y a plus que ce qu’un joueur a normalement. En dehors de Leo, nous n’avons pas de tireur qui se révèle marquer de nombreuses pénalités. Cela signifie que vous devez vous entraîner et parler davantage. Nous devons améliorer cet aspect.

Ilaix et le moins commun

«Ceux qui ont fait leurs débuts aujourd’hui ont montré qu’ils pouvaient avoir un avenir dans ce club [por Ilaix]. Nous savons déjà depuis le début de la saison que nous manquons de choses. Aujourd’hui, nous l’avons également vu [por el resto]».

Le changement de Riqui?

«Nous cherchions principalement à avoir deux autres groupes ouverts. Pour avoir plus de profondeur qu’en première mi-temps, c’est pour cela que Griezmann a joué derrière Martin, Riqui avait une carte et c’est pourquoi nous avons fait le changement ».