Mis à jour le 13/01/2021 00:19

Voulez-vous transférer tous vos autocollants et contacts WhatsApp vers Telegram? Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment le faire. Le changement des termes et conditions de WhatsApp a poussé des milliers d’utilisateurs mécontents à migrer vers d’autres applications de messagerie instantanée. C’est pourquoi il est important de connaître quelques astuces pour passer de WhatsApp à Telegram.

L’une des fonctions les plus utilisées de WhatsApp sont les autocollants, pour cette raison, il est fort probable que les milliers d’utilisateurs qui ont décidé de migrer vers l’application Telegram me demande comment obtenir leur précieux autocollants et contacts. Bien qu’il n’y ait pas de bouton qui effectue cette tâche, si le système d’exploitation de votre téléphone portable est Android, vous pouvez effectuer l’opération sans aucun problème.

Comment installer des autocollants WhatsApp sur Telegram

Si votre téléphone portable utilise le système Android, il sera facile de passer vos autocollants d’application. (Photo: Pexels)

Les autocollants que vous avez envoyés ou reçus sur WhatsApp sont enregistrés dans la mémoire interne du téléphone portable, vous pouvez donc y accéder si vous trouvez un explorateur de fichiers. Pour ce faire, vous devez suivre ces étapes:

Sur votre téléphone portable, recherchez le dossier WhatsApp> Média> Autocollants WhatsApp Là, vous verrez tous les autocollants que vous avez et qui ont été envoyés via WhatsApp. Sélectionnez celui que vous souhaitez envoyer et créez une conversation avec vous-même ou avec le contact que vous souhaitez partager. Lorsque vous l’avez fait la sélection, identifiez l’option «partager» et choisissez avec qui la partager sur Telegram.

Comment installer les contacts WhatsApp sur Telegram

Transférer vos contacts WhatsApp vers Telegram est plus facile que vous ne le pensez. (Photo: Pexels)

C’est une tâche un peu plus facile que la précédente, car les contacts de votre téléphone portable seront automatiquement synchronisés lorsque vous téléchargez Telegram à partir de la boutique d’applications. C’est pourquoi vous n’aurez pas à vous soucier de communiquer avec votre famille, vos amis ou vos contacts professionnels.

Cependant, vous devez garder à l’esprit que tous vos contacts WhatsApp n’auront pas de compte Telegram, car cela se produira jusqu’à ce qu’ils décident de passer à la plate-forme de messagerie.