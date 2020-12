Peñarol contre. nationale les visages sont visibles (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT) pour la 7e journée du Groupe B du Tournoi Intermédiaire 2020 dans le Champion du siècle. Le match se jouera ce dimanche 6 décembre à partir de 17h30 (heure locale). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs d’aujourd’hui est en charge de VTV et GolTV. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez minute par minute et les incidents du match.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Adoptez également la transmission et la narration des profils Twitter de Nacional et Peñarol.

Les équipes qui seront en finale du tournoi uruguayen ont déjà été définies, Peñarol Oui nationale (l’un des finalistes) se réunira essentiellement pour défendre son honneur. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Champion of the Century.

Peñarol vs. National: horaires des matchs

Mexique – 14h30

Pérou – 15h30

Équateur – 15h30

Colombie – 15h30

Bolivie – 16h30

Venezuela – 16h30

Chili – 17h30

Paraguay – 17h30

Argentine – 17h30

Uruguay – 17h30

Brésil – 17h30

Espagne – 21h30

Séparées par 13 points dans le tableau annuel cumulé, les équipes vivent une réalité opposée qui marque le nationale comme favori pour obtenir les trois points.

Cependant, Peñarol Il sait que gagner lui donnerait un coup de pouce important pour affronter la deuxième partie d’une saison qui ne se décidera qu’au début de 2021.

Par conséquent, il peut être considéré comme acquis qu’au moment où l’arbitre marquera le début du match, ces équipes donneront 90 minutes passionnantes.

Sans activité officielle depuis le 22 novembre, le Peñarol Il arrivera à la Classique plus reposé que son rival, qui depuis cette date a déjà ajouté 180 minutes de jeu.

Cependant, trois pertes dans les gros titres habituels ont compliqué l’entraîneur, Mario Saralegui, qui doit réarmer sa dernière ligne et atteindre le centre du terrain.

Giovanni González, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, et Joaquín Piquerez, isolé après avoir été en contact avec un positif pour COVID-19, ne seront pas devant lui Nationale.

Dans le nationale, l’entraîneur, Jorge Giordano, n’a pas encore défini l’équipe et ne le fera probablement que quelques heures avant le match.

Cette semaine, nationale Il s’est qualifié pour les quarts de finale de la Copa Libertadores et il sait que jeudi prochain il rejouera pour ce tournoi.

Par conséquent, certains des partants habituels pourraient se reposer, en tenant compte, en outre, du fait que l’équipe a déjà remporté sa série en Intermédiaire et jouera la finale contre les Wanderers.

Peñarol vs. National: alignements probables

Peñarol: Kevin Dawson, Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Mathías Pintos, Jonathan Urretaviscaya, Jesús Trindade, Cristian Rodríguez, Facundo Torres, David Terans et Matías Britos.

nationale: Sergio Rochet, Armando Méndez, Mathías Laborda, Paulo Vinicius, Agustín Oliveros, Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Gabriel Neves, Alfonso Trezza, Gonzalo Bergessio et Gonzalo Castro.

Avec des informations d’.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE