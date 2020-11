Tour d’Espagne 2020 Étape 16 LIVE | LIVE | EN LIGNE | via ESPN 3 et RTVE: ce vendredi, une nouvelle journée se déroule entre Salamanque et Ciudad Rodrigo. Le leader Primoz Roglic partira à la recherche de continuer avec le maillot, tandis que l’Equatorien Richard Carapaz, qui est l’actuel garde, cherchera à le détrôner. La course débutera à 9h30, heure péruvienne et équatorienne; à 14h30, heure espagnole. Depor.com vous propose les incidents de la Vuelta España 2020 LIVE et LIVE pour toute l’Amérique latine.

Après la journée la plus longue, les cyclistes affronteront la 16e étape de la Vuelta a España 2020. Cette section comportera jusqu’à cinq cols et un parcours total de 162 kilomètres.

Ce sera une étape pour les quatre favoris au titre qui tenteront de se distancer les uns des autres. Primoz Roglic, Richard Carapaz, Hugh Carthy et Daniel Martin pourraient mettre leur endurance physique à l’épreuve et chercher une escapade dans la dernière partie de l’étape.

Actuellement, le Slovène mène avec un temps cumulé de 60h16m02s, à 39 secondes est l’Équatorien Richard Carapaz. Tandis que Carthy et Martín sont respectivement à 47 secondes et 1m42s du leader.

Vuelta a España 2020: canaux de transmission

Mexique: ESPNChili: ESPN 3Argentine: ESPN 3Pérou: ESPN 3Equateur: ESPN 3Uruguay: ESPN 3Colombie: ESPN et Caracol TVEspagne: RTVE

Le jeune cycliste belge Jasper Philipsen (Emirats Arabes Unis) a remporté jeudi le sprint de la quinzième étape de la Vuelta a España, la plus longue du test, avec 230 kilomètres, entre Mos et Puebla de Sanabria.

Le maillot de leader rouge est toujours détenu par le Slovène Primoz Roglic, trois jours après son arrivée à Madrid, après cette étape de transition où Philipsen, 22 ans, a précédé l’Allemand Pascal Ackermann dans le sprint sur un faux plat et Jannik Steimle, deuxième et troisième dans le but.

“J’attendais ce moment depuis longtemps”, a félicité le sprinter, qui avait terminé deuxième du premier sprint massif de la Vuelta, dans la quatrième étape, derrière l’Irlandais Sam Bennett.

Le sprinter Deceuninck, jusqu’ici dominant dans les arrivées massives de cette Vuelta, n’a pas pu concourir dans le sprint car il était à quelques kilomètres de l’arrivée, sur la dernière difficulté montagneuse de la journée.

Philipsen, qui roulera pour l’équipe Alpecin la saison prochaine, a remporté la cinquième victoire de sa courte carrière, la première sur un long tour.

La 15e étape de la Vuelta, la plus longue depuis 2005, a été très animée dans sa partie initiale, jusqu’à ce qu’une pause se forme avec une dizaine de coureurs, dont le Français Guillaume Martin, maillot du classement montagne, qui a élargi son avance en tant que leader dans cette catégorie.

Dans la cinquième et dernière ascension de la journée, l’Italien Mattia Cattaneo a distancé ses onze compagnons d’évasion (Aranburu, LL Sánchez, Costa, Donovan, Power, Rojas, Schultz, Stannard, G.Martin, Simon, Lastra) à 32 km de la fin. pour le but.

Mais Cattaneo, qui a eu l’occasion de donner à l’équipe belge Deceuninck Quick-Step la 100e victoire, a été chassé avec trois km pour se rendre à Puebla de Sanabria par un peloton dessiné par la formation de Bora pour son sprinter Ackermann.

Tour d’Espagne 2020: horaires dans le monde

Pérou – 9h30 Espagne – 14h30 Mexique – 9h30 Chili – 11h30 Équateur – 9h30 Colombie – 9h30 Argentine – 11h30 Uruguay – 11h30 Paraguay – 11h30 Venezuela – 10h30 amBrésil – 11h30

