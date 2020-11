Tour d’Espagne 2020 Étape 12 LIVE | LIVE | EN LIGNE | via ESPN 3 et RTVE: ce dimanche il y a un nouveau jour entre La Pola Llaviana et Angliru. Le leader Primoz Roglic partira en quête de continuer avec le maillot, tandis que l’Équatorien Richard Carapaz, qui est l’actuel garde, cherchera à le détrôner. La course débutera à 7h45, heure péruvienne et équatorienne; à 1h45, heure espagnole. Depor.com vous propose les incidents de la Vuelta España 2020 LIVE et LIVE pour toute l’Amérique latine.

Avec un parcours de 109 kilomètres, l’étape 12 de la Vuelta a España se présente comme une journée de montagne décisive, où les grands favoris chercheront à prendre la tête de Primoz Roglic. Parmi les candidats à détrôner le Slovène, se distingue l’Équatorien Richard Carapaz, qui se battra à nouveau pour le leadership.

Actuellement, Primoz Roglic et Richard Carapaz sont à égalité au classement général. Les deux ont enregistré 45h20m31s de temps accumulé; tandis que l’Irlandais Daniel Martín est troisième, 25 secondes derrière.

Vuelta a España 2020: canaux de transmission

Mexique: ESPNChili: ESPN 3Argentine: ESPN 3Pérou: ESPN 3Equateur: ESPN 3Uruguay: ESPN 3Colombie: ESPN et Caracol TVEspagne: RTVE

Comme rappelé, Carapaz et Roglic sont parfois à égalité après la décision controversée du jury technique à l’arrivée de vendredi qui a déplacé Carchí de la direction et qui a même continué à générer la controverse samedi avec un presque planté par le britannique Chris Froome (Ineos Grenadiers).

Avant d’arriver à L’Angliru ce dimanche, les 4800 mètres de dénivelé accumulé que les cyclistes ont dû surmonter aujourd’hui étaient attendus avec impatience par tous, fans et concurrents, qui depuis le début de la course à Irun prévoyaient que ce week-end allait être “décisif”.

Le premier enjeu dans les sommets asturiens, lors d’une journée qui a commencé à une vitesse folle qui a ensuite été modérée lorsque le premier Colladona, Cobertoria et San Lorenzo ont grimpé avant La Farrapona, fermé avec des tables d’échecs qui n’ont pas satisfait personne, en attendant de voir si la facture sous forme de crise est facturée ce dimanche.

Malgré cet apparent pacte de non-agression entre les meilleurs, la première tournée asturienne qui a révélé était plus d’une faiblesse et la force de Jumbo Visma en tant qu’équipe.

L’équipe néerlandaise a clairement indiqué sur l’asphalte qu’en plus d’avoir un leader solide, qui semblait également l’être dans le Tour de France et qui a été démonté du maillot jaune l’avant-dernier jour, dans ses rangs la plupart de ses composants sont ceux qui peuvent plus loin accompagner le slovène.

Jusqu’à quatre hommes avaient Roglic couvrant son dos dans les derniers kilomètres d’une étape très difficile. Le Danois Jonas Vingegaard, en tant qu’homme le plus faible, aux côtés de Vueltomaniacs éprouvés tels que le Néerlandais Robert Gesink, et le Néo-Zélandais George Bennett et l’Américain Sepp Kuss, les deux derniers dans le top 20 du classement général.

La garde prétorienne slovène était en contraste irrémédiable avec la solitude de Carapaz, qui pendant une grande partie de l’ascension de La Farrapona a dû chercher les haricots par lui-même.

Le rival équatorien était aussi calme au sein du groupe que son équipe le souhaitait, tandis que la locomotive Carchí n’avait personne à sa disposition pour tenter d’augmenter la vitesse de croisière et tenter de lancer une attaque contre son adversaire. S’il avait plus de ressources pour attaquer et récupérer le «rouge» ce sera laissé à l’étude des données que son équipe fera à la fin de l’étape.

Ce qui est clair, c’est que s’il veut vaincre Roglic, l’Equatorien devra trouver des alliés pour les prochains jours ou tout faire confiance à ce qui peut se passer dans l’Alto de la Covatilla à l’avant-dernier jour.

Le tout-puissant Ineos Grenadiers de ce Tour ne donne que le sentiment d’avoir un leader mais il ne suffit pas pour avoir la puissance nécessaire pour contrôler une grande course à étapes comme il l’a fait dans le passé, notamment sur le Tour.

Tour d’Espagne 2020: les horaires dans le monde

Pérou – 7h45 Espagne – 13h45 Mexique – 7h45 Chili – 9h45 Equateur – 7h45 Colombie – 7h45 Argentine – 945h Uruguay – 9h45 Paraguay – 9h45 Venezuela – 8h45 Brésil – 9 h 45

SOURCE: .

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER