MILWAUKEE (AP) Adam Wainwright a secoué un premier coup de circuit et a lancé un quatre frappeurs, menant les Cardinals de St. Louis devant les Brewers de Milwaukee 4-2 mercredi dans le premier match d’un double.

Le manager des Cardinals, Mike Shildt, a dirigé l’équipe lors du premier match. Il devait rater le dernier verre alors qu’il purgeait une suspension d’un match, imposée par la Major League Baseball après que les esprits se sont enflammés lors de la défaite 18-3 des Brewers mardi soir.

Wainwright (5-1) a retiré neuf buts dans le match complet de sept manches alors que les Cardinals ont atteint 0,500 dans leur tentative pour une place dans le champ élargi des séries éliminatoires.

Christian Yelich a réussi un simple avec un retrait dans le Milwaukee en premier et Keston Huira a suivi avec son 13e circuit. Wainwright s’est rapidement installé et n’a autorisé que deux simples et une promenade le reste du chemin.

Tyler O’Neill a réussi un circuit en solo au deuxième et le septième circuit de Brad Miller, un entraînement en solo au sixième, a permis aux Cardinals de prendre une avance de 4-2.

Après le premier, Wainwright n’a été en difficulté qu’une seule fois. Avec deux retraits dans le cinquième, Omar Narvaez a marché et Avisail Garcia a fait un simple, élevant Yelich, après un départ lent.

Wainwright a retiré Yelich sur un videur au deuxième rang.

«Je savais qu’il commençait à se sentir bien, mais il n’y a aucun moyen que je charge les bases juste là, a dit Wainwright. ” Je ne tourne pas autour de lui, en chargeant les bases. Trop de choses peuvent arriver et ils ont aussi une bonne équipe derrière lui. Vous venez de faire vos pitchs et espérez que votre exécution compte et espérez que cela fonctionne. ”

Brandon Woodruff (2-4), qui a également parcouru la distance, a accordé trois victoires et sept coups sûrs. Il en a retiré cinq et n’en a pas marché.

St. Louis a brisé une égalité 2-2 avec une course non méritée au cinquième. Harrison Bader a atteint sur une erreur de lancer de deux buts par le joueur de troisième but Jace Peterson et Tommy Edman a coupé un doublé dans le champ opposé à gauche.

O’Neill a répondu avec son sixième circuit pour porter le score à 2-1. Le circuit d’O’Neill était le premier de la série pour les Cardinals, la première fois depuis 2005 que Saint-Louis était resté sans circuit en trois matchs à Miller Park.

«Les lanceurs lancent des frappes, laissons notre défense jouer, puis offensivement, durs aux battes, durs aux battes, aux battes situationnelles et trouvent juste un moyen d’attirer les coureurs, a dit Shildt.

«Baserunning fait aussi partie de notre attaque. Harrison l’a fait. O’Neill avec la mouche sac. Eddie (Edman) avec deux coups. Ces courses comptent clairement. Ils comptent. Ils finissent par apparaître. C’est ce sur quoi nous sommes ancrés. C’est gagner le baseball ”, a-t-il déclaré.

SHILDT SUSPENDU

Shildt a également reçu une amende non divulguée après avoir été impliqué dans un incident de dégagement de bancs lors de la cinquième manche du match de mardi. Le manager de Shildt et Brewers Craig Counsell ont tous deux été expulsés suite à un appel d’interférence d’un receveur contre les Cardinals Yadier Molina. «Je comprends et je l’accepte, a dit Shildt après le premier match. ” Je suppose que le masque, (enlever) le masque m’a eu. Je comprends et j’appuie la décision de la Major League Baseball. J’ai eu une bonne conversation avec le bureau du commissaire aujourd’hui. ”

DÉPLACEMENT DE LA ROSTER

Cardinaux: RHP Johan Oviedo (0-2, 4,66 ERA) a été désactivé de la liste des blessés après avoir passé un test rapide pour COVID-19 et devait commencer le deuxième match du double. Le LHP Rob Kaminsky a été désigné pour l’affectation. OF Justin Williams a été rappelé du stade d’entraînement alternatif en tant que 29e joueur pour le double. INF Max Schrock et RHP Junior Fernandez ont été rappelés du site d’entraînement alternatif. OF Lane Thomas et RHP Nabil Crismatt ont été optés pour le site d’entraînement alternatif.

Brasseurs: RHP Josh Lindblom a été placé sur la liste des deuils et RHP Justin Topa a été rappelé du site de formation alternatif. Le LHP Eric Lauer a été rappelé du site d’entraînement alternatif en tant que 29e joueur pour le double. L’INF Ronny Rodriguez et le RHP Trey Supak ont ​​été purgés contre Triple-A San Antonio.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Cartes: Molina, qui a attrapé deux manches supplémentaires avant de quitter le match de mardi après avoir été frappée à la main par la batte de Ryan Braun, était de retour dans l’alignement après un scanner plus tôt mercredi, mais était neuvième au bâton. … 2B Kolten Wong, qui a raté le match de mardi après avoir éprouvé une gêne dans son côté gauche lors de l’échauffement, a déclaré qu’il avait une IRM qui ne montrait aucun dommage structurel, mais n’était pas dans l’alignement pour le premier match. «Le seul moment où je ressens de la douleur, c’est quand je me balance», a déclaré Wong. «La course et la défense sont peut-être quelque chose que je peux encore faire. Je vais essayer de faire quelques swings et voir comment ça se passe, mais pour la plupart, je sais que je peux venir en tant que remplaçant défensif. ”

SUIVANT

Cartes: RHP Dakota Hudson (3-2, 2,92 ERA) ouvre la série de cinq matchs jeudi à Pittsburgh, qui comprend deux matchs vendredi, le troisième double des Cardinals de la semaine. Hudson a remporté ses trois derniers départs. Il a permis une course sur un coup sûr en six manches lors de sa dernière sortie, bien qu’il en ait marché quatre.

Brewers: Après une journée de congé, le RHP Adrian Houser (1-5, 5,40 ERA) ouvre la série de trois matchs vendredi à domicile contre Kansas City. Houser, 1-0 avec une MPM de 0,75 à ses deux premiers départs, a une fiche de 0-5 avec une MPM de 7,01 sur ses sept derniers départs.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports