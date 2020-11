Consultez les dernières publications de Wanda nara sur son profil Instagram, c’est de voir des dizaines de poses suggestives avec lesquelles il balaie sur les réseaux sociaux. L’épouse de Mauro Icardi est confinée chez elle à Paris après les mesures restrictives de la France pour contenir et arrêter la propagation du coronavirus, et se divertit en publiant des photos provocantes avec lesquelles elle la ravit plus que sept millions d’abonnés.

Dans la dernière photo mise en ligne, le couple et représentant d’Icardi a inventé une nouvelle position pour montrer plus que le compte, contournant la censure d’Instagram, qui ne permet pas de voir des parties intimes dans des publications ou dans des “ histoires ”. Ainsi, Wanda Nara apparaît assis avant ou après le sport sans une de ses sangles et montrant une partie de sa poitrine droite devant un miroir.

Ses “ followers ” ont rapidement commencé à interagir avec la photo et à “ aimer ” une publication qui a déjà presque 200 000 «j’aime» et cela, comme presque toutes ses photos enflammées, donne beaucoup de choses à dire. Une Wanda Nara qui fait un effort dans ses entraînements à la maison dans ce deuxième accouchement pour perdre du poids, reconnaissant que dans la première quarantaine elle a pris quelques kilos dont elle veut maintenant se débarrasser.

«Une quarantaine pour prendre du poids et une autre pour s’entraîner. Je dois dire que j’étais très content de grossir … Je vous parlerai plus tard de celui-ci », écrivait-il à côté d’une photo dans sa salle de sport il y a quelques semaines. Sa chance est qu’il dispose de machines et d’équipements de pointe chez lui à Paris pour pouvoir faire de l’exercice, et il a même un entraîneur personnel à sa disposition.