Wanda nara il profite des vacances de Noël dans son Argentine natale avec Mauro Icardi et ses enfants. Là, il a retrouvé sa famille, à qui il aspire tant quand il vit à Paris, et dans les dernières heures, il a «introduit» sa sœur Zaira dans la société. En fait, il y a beaucoup de présentations en Argentine, où elle est un mannequin et une présentatrice de télévision très célèbre. En fait, il compte près de 4 millions d’abonnés sur Instagram, ce qui est un nombre énorme.

Cependant, en Europe, Zaira est beaucoup moins connue que sa sœur Wanda. La femme et représentante d’Icardi est l’un des GAF les plus suivis du continent et fait généralement fondre ses plus de 7 millions de «followers» avec des perchoirs provocateurs au bord de la censure. Et maintenant qu’il a présenté sa sœur, il a également fait de même, révolutionnant les réseaux sociaux avec sa beauté et ses photos.

“Elle est ma sœur, ma meilleure amie, mon âme sœur et la meilleure partie de moi”Wanda Nara a écrit à côté d’une photographie dans laquelle les deux apparaissent ensemble posant parfaitement maquillés et peints et légèrement vêtus. Dans la publication, il a tagué Zaira, qui a également téléchargé de nombreuses photos ces dernières heures avec sa famille. La mannequin et influenceuse est particulièrement excitée de passer Noël avec sa sœur et tous ses neveux: «Vivre mon rêve. Les amours de ma vie! Merci pour tout”.

Une Zaira Nara qui publie également généralement de nombreuses poses sur son profil officiel, mais pas aussi audacieuses que celles de sa sœur Wanda, qui a même parfois vu comment Instagram a censuré ses photos comme un contenu inapproprié. Ce qui est clair en regardant Zaira et Wanda, c’est leur grande ressemblance physique malgré le fait que l’une est blonde et l’autre brune.