Wanda nara Elle a été un peu plus retenue dans ses réseaux sociaux pendant un certain temps. Son compte Instagram est en effervescence avec des poses provocantes dans lesquelles elle apparaît généralement en string, seins nus & # 8230; Cependant, ces derniers temps, il apparaît avec beaucoup plus de vêtements, comme dans les dernières photographies qu’il a publiées du chutes de neige à paris. La femme de Mauro Icardi Il en a profité pour sortir et prendre des photos sous la neige autour de la tour Eiffel.

De plus, l’influenceuse argentine, qui agit également en tant que représentante de son mari, lui montre 7,3 millions d’abonnés son changement physique spectaculaire. À Wanda Nara se Il le voit dans ces dernières poses beaucoup plus fines, et qu’il apparaît avec beaucoup plus de vêtements que dans des publications plus anciennes. Il y a quelques semaines, il a révélé qu’il essayait de perdre quelques kilos qu’il avait gagnés, et le résultat semble évident.

«Une quarantaine pour prendre du poids et une autre pour s’entraîner. Je dois dire que j’étais très contente de grossir … Je vous parlerai plus tard de celle-ci »Wanda Nara a écrit dans le deuxième confinement que la France avait décrété en raison de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus dans le pays voisin. À cette occasion, il a montré comment il faisait de l’exercice au quotidien et prenait soin de son alimentation.

Et malgré les vacances de Noël dans son pays natal, l’Argentine, on voit que Wanda Nara a continué à prendre soin d’elle-même, car sur les photos qu’elle a récemment téléchargées, l’impression qu’elle donne est que sa silhouette est beaucoup plus mince qu’avant. L’influenceuse a également parlé il y a des mois de sa vie sexuelle avec Icardi et de sa précédente relation avec Maxi López: «Mauro est très professionnel et ne fait rien avant de jouer. Seulement après le match et si ça s’est bien passé, parce que si le match a mal tourné, il ne veut même pas me voir. Maxi López? Je l’ai quitté, je suis retourné en Argentine et c’est alors seulement que j’ai commencé une histoire avec Mauro. Pour moi, avoir trouvé quelqu’un comme Mauro, qui était très jeune, était important ».