Le deuxième confinement vivant en France fait Wanda nara avoir beaucoup de temps libre. L’épouse de Mauro Icardi, footballeur du PSG, ne peut quitter la maison que pour l’essentiel, c’est-à-dire aller au supermarché, à la pharmacie ou chez le médecin. C’est pourquoi elle est maintenant plus active que jamais sur Instagram, où la température monte toutes les quelques heures.

Si ce matin il a provoqué ses followers avec une vidéo dans laquelle il a “ joué ” avec son soutien-gorge de sport, maintenant il est allé plus loin et a mis le feu aux réseaux sociaux en publiant une photo de crise cardiaque dans laquelle semble seins nus peu de temps avant de prendre un bain à la maison. L’Argentine sort de profil et ne fait que couvrir son sein droit pour qu’Instagram ne censure pas la photo, qui compte déjà près de 300000 “ j’aime ”.

Et c’est que plus de sept millions de followers par Wanda Nara commencent à s’habituer à ce genre de contenu provocateur. L’influenceur et représentant d’Icardi publie généralement des poses laissant très peu à l’imagination, dans le style de cette dernière.

En fait, en été, même une association italienne a demandé que l’Argentine soit sanctionnée pour avoir demandé à l’un de ses jeunes enfants de prendre une photo suggestive d’elle pendant ses vacances aux Baléares, où elle passe généralement ses étés sur des yachts de luxe et entourée d’amis et de sa famille. les proches.