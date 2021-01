Le troisième épisode de “WandaVision«Nous donne une idée claire de l’existence de Westview et de ses liens probables avec Wanda. Apparemment, le Sorcière écarlate Il est la clé de tout ce qui se passe dans cette ville étrange et Vision, au-delà d’être un simple compagnon, fait tout son possible pour plaire à sa femme.

L’épisode donne de nombreux indices pour construire un récit disjonctif de son étrange réalité, guider enfin le spectateur dans une direction concrète: le monde de Westview il est plus compact qu’il n’y paraît. De plus, la grossesse de Wanda devient une réalité lorsque ses enfants naissent et Vision.

Mais surtout, qui a le plus surpris épisode 3 de la saison 1 de “WandaVision” a été Géraldine, l’un des habitants de Westview qui a fait un commentaire idiot à Wanda, mettre en danger la vérité de sa réalité en ayant quelqu’un qui connaissait la vérité.

Mais que s’est-il passé exactement dans le troisième chapitre de la première partie de “WandaVisionEt que signifie sa fin? Dans cet article, nous aborderons certains éléments clés de la série de Disney Plus, donc il y aura un ALERTE SPOILERS au cas où quelqu’un n’aurait pas encore vu le nouvel épisode de la série Studios Marvel.

QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE 3 DE «WANDAVISION»?

Wanda et Vision décorent la chambre du bébé avec magie (Photo: Disney Plus)

Wanda et Vision essaient de se préparer à la parentalité pendant une grossesse accélérée Wanda les laisse étonnés. Un médecin examine Wanda et la déclare enceinte de quatre mois. Vision, sur le chemin du licenciement du médecin, il rencontre son voisin Herbe, il se comporte de manière erratique.

En quelques instants, la grossesse de Wanda atteint six mois, quelques minutes après Vision arrête de la regarder. Quand Wanda l’eau se brise, on voit littéralement la pluie tomber à travers son toit. Les douleurs soudaines du travail Wanda Ils ont conduit à Vision pour retrouver le médecin.

Vision veut être le meilleur père possible pour son fils (Photo: Disney Plus)

Pendant, Géraldine visite Wanda pour emprunter un seau et finit par parler d’un travail temporaire. Wanda Elle essaie désespérément de cacher sa grossesse, mais finit par céder à sa douleur, l’agonie de l’accouchement qu’elle ne devrait avoir que des mois plus tard, lorsque les mois de sa grossesse qui se sont transformés en minutes se terminent.

Contre toute attente, Wanda donne naissance à des jumeaux avec l’aide de Géraldine, juste quand Vision il arrive avec le médecin, trop tard. Dans une conversation qui a suivi avec Géraldine, Wanda parle de son frère jumeau, Pietro Maximoff. Géraldine, à la surprise de Wanda, Savoir quoi Ultron tué Pintro.

Cette révélation exaspère Wanda, puisque vous ne voulez pas que votre réalité remplace votre vie heureuse en Westview. D’un autre côté, Agnès et Herbe Ils parlent à propos de Géraldine, affirmant que sa présence dans Westview est totalement inconnu, quelque chose avec lequel ils partagent Vision en lui disant qu’il n’y a aucune trace d’elle nulle part.

Wanda est surprise quand Géraldine mentionne son frère Pietro (Photo: Disney Plus)

Quand Vision vient à la maison et demande Géraldine, Wanda dit qu’il est retourné à l’endroit d’où il venait. Dans la dernière scène, nous voyons Géraldine être expulsé d’un champ de force vers une zone entourée d’hommes armés d’un champ étrange: le limites extérieures de la réalité alternative de Westview.

Comme l’indique le casting, Géraldine est Monica Rambeau, d’abord vu comme un enfant dans “Capitaine Marvel». En outre, il est révélé qu’elle pourrait être un agent de ÉPÉE et a l’intention de ramener Wanda de votre réalité alternative. Géraldine est bien du monde extérieur, mais malheureusement, Wanda vérifiez-le de Westview se sentir menacé.

Il reste à voir comment les agents externes de Westview Ils ont découvert tout ce qui se passait dans le champ de force que Wanda a généré, ainsi que la révélation de la façon dont l’entreprise a réussi à entrer non seulement Monica Rambeau, mais aussi d’autres agents d’infiltration comme l’apiculteur.

Geraldine était en fait Monica Rambeau (Photo: Disney Plus)