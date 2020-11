▲ La recrue de Washington, Antonio Gibson (24 ans), a réussi trois touchés et a égalé la marque de Randy Moss dans un match de Thanksgiving Day. Photo Ap

Trois touchés par la recrue Antonio Gibson et une interception par Montez Sweat avec un saut surprenant pour renvoyer le ballon dans la zone rouge ont contribué à la raclée 41-16 de Washington sur Dallas le jour de Thanksgiving pour le mettre au sommet. de la Division Est de la NFL National Conference.

Gibson était le casse-tête pour la défense des Cowboys – le pire de la ligue. Le jeune de 22 ans de l’Université de Memphis a trouvé les espaces et atteint la zone promise.

Son premier touché est survenu au premier quart (5 verges) et dans le dernier avec deux autres (23 et 37) avec lesquels son équipe a atteint le top 4-7, tandis que l’équipe locale texane a laissé ses numéros à 3- 8 à sombrer dans le sous-sol de la division derrière Philadelphie (3-6) et les Giants (3-7).

Le quart-arrière de Washington Alex Smith a lancé pour 149 verges, une courte passe dans la zone des buts à Logan Thomas et une interception.

Au lieu de cela, Andy Dalton a accumulé 215 verges, un envoi dans la zone rouge, a été limogé quatre fois et l’interception de Montez Sweat qui a mis fin au match contre des locaux qui ont commis des erreurs, deux échappés et des jeux gaspillés au troisième quart pour se contenter. un panier de 28 verges de Greg Zuerlein sans déplacer le plateau plus loin.

La semaine 12 de la Ligue le jour de Thanksgiving a débuté à Detroit, où un autre passage a été pris: Deshaun Watson a mené les Texans à deux reprises avec des passes de touché en première mi-temps et en a lancé deux de plus au quatrième quart. pour aider Houston à l’emporter 41-25 sur les Lions.

JJ Watt a intercepté et marqué sur une passe de Matthew Stafford dans les premières minutes du match et Will Fuller a terminé avec six réceptions pour 171 yards et deux touchés pour les Texans (4-7).

De son côté, Stafford a réussi 28 passes sur 42 pour 295 verges avec une passe de touché de 14 verges à Mohamed Sanu au quatrième quart et l’interception que Watt a conduit à la zone des buts.

Pendant ce temps, le quart-arrière de Baltimore, Lamar Jackson, a été testé positif pour Covid.