Ap

Journal La Jornada

Lundi 4 janvier 2021, p. a27

crême Philadelphia Washington, qui avant la saison perdait son ancien nom (Redskins), peut désormais être qualifié de champion de division et a ruiné cette possibilité pour les Giants de New York. Alex Smith a lancé deux passes de touché et Washington a battu les Eagles de Philadelphie 20-14 pour remporter le titre de la division Est de la NFC, malgré une fiche de 7-9.

La franchise de la capitale, rebaptisée Washington Football Team en juillet, après des années de protestations contre son ancien nom, considéré comme raciste, est devenue la première équipe de l’ère du Super Bowl à accéder aux séries éliminatoires après avoir débuté une saison avec des résultats négatifs.

▲ Logan Thomas de Washington (à droite) attrape le ballon et marque Photo Ap

Dirigée par Smith et l’entraîneur Ron Rivera, c’est la troisième équipe à remporter un titre de division avec un bilan adverse au cours d’une saison complète de 16 matchs. Avant, Seattle l’avait fait en 2010 et Carolina en 2014.

Smith et Rivera renaissent cette saison. Le premier risquait de mettre fin à sa carrière et de perdre une jambe après une fracture spectaculaire et une opération compliquée. Rivera a été renvoyé par Carolina et a vaincu un cancer de la peau lors de ce tournoi.

Washington accueillera Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay (11-5) au premier tour des éliminatoires samedi prochain.