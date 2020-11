Mis à jour le 15/11/2020 à 19:46

Saviez-vous que cette astuce simple Web WhatsApp? Apprenez ceci maintenant. Bien que la plupart utilisent l’application sur leurs appareils mobiles, certains, pour plus de commodité, ont tendance à ouvrir la version PC, soit parce qu’ils doivent envoyer un document depuis leur ordinateur, soit une photo.

Cependant, il existe un certain nombre d’astuces que vous pouvez utiliser Web WhatsApp comme la possibilité de pouvoir activer les réactions Facebook dans le chat, ou de masquer toutes vos conversations avec un seul bouton de manière simple.

Maintenant, une nouvelle fonction a été affichée qui vous permet d’augmenter la vitesse de vos messages vocaux au cas où ils vous auraient envoyé une note assez longue.

Pour que vous puissiez utiliser cet outil, il est nécessaire d’installer une extension dans votre navigateur préféré, dans ce cas Google Chrome. Cela n’accédera pas à vos conversations WhatsApp ni à vos informations personnelles. Suivez ces étapes:

La première chose à faire est d’installer l’extension pour WhatsApp Web appelée WA Web Plus via ce lien. De cette façon, vous pouvez accélérer un audio WhatsApp sur l’ordinateur. (Photo: MAG) Une fois cela fait. Vous devez ouvrir Web WhatsApp sur votre ordinateur. Appuyez ensuite sur le “+” qui a généré l’extension dans la barre de notification. Cliquez sur Améliorations et sélectionnez à quelle vitesse vous voulez que WhatsApp Web lise une note audio: 1,25x, 1,5x, 1,75x ou 2x.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

