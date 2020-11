Mis à jour le 08/11/2020 à 19:39

Avez-vous plusieurs espions autour de vous? Il est temps de mettre ce tutoriel en pratique. Alors que l’application de messagerie rapide, WhatsApp, il n’a pas cet outil, il existe une astuce dans sa version pour l’ordinateur qui vous permet de cacher tout ce que vous écrivez avec une simple étape que vous aimerez avoir tout de suite.

Si vous êtes au travail et que la plupart de vos amis ou de votre patron vous suivent, vous disposez d’un outil assez simple pour masquer vos conversations. Web WhatsApp sans avoir à archiver chacun de vos chats. Comment ça se fait?

Pour cela, vous devez utiliser Google Chrome comme navigateur principal. De plus, vous devriez envisager de télécharger une extension pour pouvoir utiliser cette astuce, sinon vous ne pourrez pas l’utiliser à 100%.

Après avoir lu le paragraphe précédent, voici les étapes à suivre pour pouvoir masquer vos conversations WhatsApp dans un instant:

Installez WA Web Plus de WhatsApp dans votre navigateur Google Chrome en utilisant ce lienAprès cela, vous remarquerez qu’un symbole «+» apparaît dans la barre de votre navigateur. Vous devez maintenant entrer Web WhatsApp depuis Google Chrome lui-même, pas depuis l’application. En sélectionnant cette option, vous pouvez activer la fonction afin que vos messages WhatsApp soient flous. (Photo: WhatsApp) Ensuite, vous devez appuyer sur “+” et un menu s’ouvrira avec un certain nombre de fonctions à sélectionner. Appuyez sur celui qui dit “Flouter les messages de conversation” et c’est tout. À ce moment-là, vous verrez que tout ce que vous avez écrit à vos contacts , et vice versa, sera floue.

De cette façon, aucune des personnes qui viennent voir votre ordinateur, vous ne verrez ce que vous avez écrit à l’autre personne en utilisant WhatsApp Web.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé une liste des meilleures astuces développées par l’application sur son blog.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

