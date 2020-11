L’application de messagerie rapide pour PC, Web WhatsApp, est l’un des plus utilisés non seulement pour afficher des photos, des vidéos ou des textes en plus grande taille, mais aussi pour éviter de vérifier l’appareil mobile. Mais tout n’est pas amusant, car parfois la plateforme a parfois tendance à poser des problèmes.

L’une des choses qui se produisent à certaines occasions est que, après avoir reçu et envoyé des messages via Web WhatsApp, cette fonction a tendance à paralyser inexplicablement. Cela est dû à plusieurs facteurs que nous expliquerons ci-dessous.

Il n’est pas nécessaire de fermer ou d’ouvrir et même de vider le cache de votre téléphone portable, mais pour cela, il est nécessaire de visualiser le réseau dans lequel nous nous connectons ou, en tout cas, notre Internet. Suivez ces conseils:

Afin de résoudre le problème de connectivité de Web WhatsApp est que votre téléphone et l’ordinateur doivent être liés à l’aide du même signal Wi-Fi ou IP. Si vous avez cessé de recevoir des messages, vérifiez si votre téléphone portable est déconnecté du Wi-Fi et n’utilise que le paquet de données. Si les messages ne vous parviennent pas sur WhatsApp Web, essayez de fermer toutes les sessions actives. (Photo: MAG) En plus de cela, un autre aspect à prendre en compte est que dans la section Web WhatsApp de votre téléphone portable, un seul ordinateur portable doit être connecté. S’il y en a trop, fermez-les tous. Cela est également dû à une désinformation lors de l’exécution d’autres programmes sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous devez redémarrer WhatsApp Web soit en fermant et en ouvrant l’application pour le PC, soit en actualisant la page.

Web WhatsApp cela fonctionne nécessairement avec votre téléphone portable. Si l’un d’entre eux, que ce soit votre smartphone ou votre ordinateur portable, n’est pas à un certain mètre de distance, la connexion sera perdue et vous ne recevrez pas de messages des personnes qui vous écrivent quotidiennement.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages suivis en accédant à Paramètres et Messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur “Messages suivis”. Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur “Messages favoris”.

3. Consultez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations de téléphone portable sur un ordinateur. Vous pouvez donc envoyer des messages, des photos et des GIF sans avoir à avoir votre ordinateur entre vos mains.

