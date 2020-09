Désolé, fans des Rams – ce n’est pas contre vous que nos bustes de football Fantasy pour la semaine 2 incluent à nouveau un running back de Los Angeles. La semaine dernière, c’était Cam Akers, et maintenant c’est Malcolm Brown. Pouvez-vous nous en vouloir? L’un des principaux facteurs de prédiction des bustes est l’incertitude quant aux rôles, et est-ce que quelqu’un est vraiment convaincu de savoir ce qui se passera dans le champ arrière des Rams contre les Eagles? Ne vous inquiétez pas, nous avons du mal à croire en une autre demande de dérogation cette semaine, aussi, avec Nyheim Hines rejoignant Brown en tête d’affiche de nos choix “sit ’em”.

Hines a reçu une charge de travail inhabituelle par rapport à ce qu’il a vu dans sa carrière, et les gens pourraient aller trop loin dans l’importance des laissez-passer de décharge de Philip Rivers pour Hines. N’oubliez pas que Jonathan Taylor peut aussi attraper des passes.

Nos bustes en dehors du poste de RB incluent des noms plus éprouvés – Matt Ryan, Carson Wentz et Cam Newton chez QB et Rob Gronkowski et Evan Engram chez TE. Dans leur cas, il s’agit plus de confrontations (et de performances décevantes de la semaine 1 de Gronk et Engram). Les matchs de cornerback sont notre principale préoccupation à WR, tandis que quelques défenses célèbres pourraient également avoir du mal au cours de la semaine 2.

Nos bustes de la semaine 1 ont eu de bons appels. Akers et D’Andre Swift n’ont pas reçu une charge de travail adéquate lors de leurs débuts dans la NFL (bien que Swift ait marqué et aurait dû avoir un deuxième TD). Carson Wentz et Daniel Jones ont tous deux eu des problèmes avec des défenses difficiles. Austin Hooper et Rob Gronkowski ont également eu du mal. Ce n’était vraiment qu’Aaron Rodgers qui nous explosait totalement au visage – et ce ne sera probablement pas la dernière fois que Rodgers publiera notre article sur les bustes, de toute façon.

Bustes fantastiques de la semaine 2: Running backs

Nyheim Hines, Colts contre Vikings (Billy Heyen). Au cours de la semaine 1, Hines a été utilisé à la fois dans des situations de courte distance et de zone rouge dans lesquelles nous ne l’avons jamais vu utilisé auparavant. Cela pourrait-il continuer avec Marlon Mack (Achille) dehors? Bien sûr, mais il est beaucoup plus probable que Jonathan Taylor devienne le cheval de bataille ici et Hines est relégué au copain de décharge de Rivers. Cela lui donne toujours de la valeur dans les formats PPR mais pas beaucoup dans les ligues standard.

Melvin Gordon, Broncos @ Steelers (Vinnie Iyer). Attendez-vous à ce qu’il continue de frapper un mur contre l’avant de Pittsburgh avec son style de course droit.

Malcolm Brown, Rams @ Eagles (Matt Lutovsky). Brown avait l’air beaucoup mieux que la recrue Cam Akers dimanche soir dernier, marquant deux fois et totalisant en moyenne plus de 1,5 verge de plus par course. Cependant, il convient de noter que Brown n’a eu que quatre portées de plus et que la recrue prisée de Los Angeles ne sera pas simplement “éliminée” de l’offensive. Brown a eu de gros matchs dans le passé (comme la semaine 1 l’année dernière), seulement pour régresser rapidement, donc nous ne sommes pas vraiment optimistes à son égard alors qu’il affronte une défense des Eagles qui n’a accordé que 2,3 verges par course aux RB de Washington la semaine dernière.

Bustes de football fantastique de la semaine 2: quarts

Matt Ryan, Falcons @ Cowboys (Heyen). Ryan a eu une grande semaine 1 sur le dos de la production de déchets. Nous l’avons déjà vu faire cela auparavant, donc il pourrait le faire à nouveau lors de la semaine 2, mais à un moment donné, Ryan est obligé de voir ses luttes de début de match se poursuivre pendant quatre trimestres et ne pas afficher le même genre de chiffres. .

Carson Wentz, Eagles contre Rams (Iyer). La ligne offensive ne lui fait pas beaucoup de faveur et les larges receveurs non plus. Les Rams ont vraiment bien fait pour limiter Dak Prescott lors de la première semaine.

Cam Newton, Patriots @ Seahawks (Lutovsky). Newton avait l’air proche de son ancien moi qui dirigeait le ballon la semaine dernière, mais les passes laissaient beaucoup à désirer. Pour être juste, il a jeté seulement quatre incomplétions et n’a pas “eu besoin” de passer beaucoup, mais le manque de vrai talent de réception de la Nouvelle-Angleterre était une fois de plus visible. Seattle a été rongée par le jeu de passes d’Atlanta lors de la semaine 1 (bien que le temps de déchets ait gonflé ces chiffres), mais c’est toujours une solide défense avec des meneurs de jeu partout sur le terrain. Newton a toujours un plancher décent en raison de sa capacité à courir, mais son plafond est beaucoup plus bas alors qu’il se dirige vers une équipe qui lui a donné des crises au fil des ans.

Busts Fantasy Football de la semaine 2: récepteurs larges

Tyler Lockett, Seahawks contre Patriots (Heyen). Stephon Gilmore suivra-t-il Lockett jusqu’à ses différents points d’alignement dans l’attaque de Seattle? Peut être. Même s’il ne le fait pas, Bill Belichick saura que ralentir la couverture de sécurité de Russell Wilson à Lockett ralentira Russ lui-même.

Sammy Watkins, Chiefs @ Chargers (Iyer). Il a eu un autre grand match d’ouverture mais va immédiatement se calmer contre les demi de coin des Chargers. Méfiez-vous également du déploiement de Tyreek Hill dans DFS à cause de cela, car il s’agira davantage d’un jeu Travis Kelce sans Derwin James.

Jamison Crowder, Jets contre 49ers (Lutovsky). Il y a de nombreuses raisons d’aimer Crowder – il a reçu 13 cibles la semaine dernière et les 49ers ont permis au receveur n ° 1 des Cardinals DeAndre Hopkins d’attraper 14 passes – mais Crowder a toujours été de haut en bas et les 49ers ont toujours une défense solide. cela peut perturber le timing d’un QB comme Sam Darnold beaucoup plus facilement qu’un QB plus mobile comme Kyler Murray. Vous ne pouvez pas compter à nouveau sur un touché de 69 verges pour représenter la plupart des points fantastiques de Crowder, alors procédez avec prudence, en particulier dans les ligues standard.

Bustes de football fantastique de la semaine 2: les extrémités serrées

Evan Engram, Giants @ Bears (Heyen). Les Bears ont toujours une défense assez solide, et même si TJ Hockenson a bien performé contre eux pour ouvrir la saison, Engram et Daniel Jones avaient l’air de lire des livres totalement différents contre les Steelers.

Rob Gronkowski, Buccaneers contre Panthers (Iyer). OJ Howard ressemble au récepteur préféré de la position pour le moment pour Tom Brady, et ils n’auront pas besoin de beaucoup de Gronk pour éclairer Carolina.

TJ Hockenson, Lions @ Packers (Lutovsky). Cela peut dépendre du fait que Kenny Golladay (ischio-jambiers) joue. S’il le fait, Hockenson compte perdre certaines cibles, en particulier dans la zone rouge. Même si Golladay est à nouveau absent, Hockenson est probablement une option de touché ou de buste contre une équipe qui l’a arrêté l’an dernier (quatre attrapés, 21 verges dans leur seule rencontre).

Bustes fantastiques de la semaine 2: défenses

Minnesota Vikings @ Colts (Heyen). Les Vikings ont des individus talentueux qui ont cédé 43 points lors de la semaine 1. Philip Rivers a dépassé 360 verges par la passe dans le premier match d’Indy, et le combo Jonathan Taylor / Nyheim Hines pourrait causer des problèmes. Le Minnesota n’est pas une chose sûre cette semaine (bien qu’un Rivers INT de fin de partie le soit probablement).

Patriots de la Nouvelle-Angleterre @ Seahawks (Iyer). La défense des Patriots bat contre les mauvaises infractions sans quart-arrière mobile d’élite. Russell Wilson et Seattle sur la route ne font pas partie de ces équipes.

Denver Broncos @ Steelers (Lutovsky). Ben Roethlisberger avait l’air particulièrement immobile et enclin à un sac lundi soir contre une assez mauvaise défense des Giants, donc ce n’est pas que nous ayons particulièrement peur des Steelers. C’est plus un choix contre Denver, qui n’a vraiment rien fait de bien lundi soir contre le Tennessee. Si les Titans pouvaient donner un coup de pied, ils auraient eu 10 points de plus et auraient gagné confortablement. Denver recevra quelques sacs, mais il lui manque les meneurs de jeu pour vraiment marquer de gros points D / ST.