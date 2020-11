Double pour Tim Wellens dans la Retour en Espagne. Après le brillant triomphe à Sabiñanigo, le cycliste belge du Lotto-Soudal a de nouveau gagné dans un partiel de type classique, avec finale à Orense, et encore une fois avec une évasion de haut niveau et des rivaux comme Woods, Stybar ou un Marc Soler qui a été à nouveau découvert comme l’un des points forts de la Vuelta, même s’il n’a pas pu finir ses rivaux plus rapides.

Parmi les favoris, peu de mouvement jusqu’à la dernière rampe à Ourense, où Daniel Martin est arrivé en tête le groupe des favoris, mais sans marquer de différences sur leurs rivaux. L’étape de ce jeudi, toujours mi-montagne, et la Covatilla, marqueront les différences clés qui décideront du vainqueur et du podium du Tour d’Espagne.

C’était une journée pour le plaisir d’une évasion de grand nom, et la bagarre a été féroce sur l’évasion dès le départ. Movistar, animateur obligatoire de ces derniers jours dû au fiasco d’Enric Mas dans le chrono d’Ézaro, a tenté de filtrer ses deux meilleurs grégaires, Vérone et Soler, dans un premier mouvement qui n’a pas porté ses fruits en raison de la non-conformité du peloton.

Des kilomètres plus tard, la bonne escapade allait se former, avec sept hommes et dans laquelle il était à nouveau Marc Soler, un candidat clair pour le cycliste le plus combatif de la Vuelta, dans un nouveau rôle hybride de grégaire avec une liberté qui lui va comme un charme. Avec Marc, le plus distingué des classiques de la Vuelta a España, avec Stybar, Woods, Van Baarle et Wellens à la barre. Areensman et Perichon ont complété l’échappée, qui atteindrait bientôt une confortable avance de cinq minutes sur le peloton.

Les deux premiers arrêts de la journée se sont succédés, avec le réveil immédiat d’un peloton dirigé par Total Direct Energie, en quête de réduire au maximum l’avantage et placez ainsi Julien Simon avec des options de scène. Cependant, la force des fugitifs a conduit l’équipe de France à abandonner alors qu’elle était restée à moins de deux minutes de la neutralisation.

Le pic Abelaira n’a pas laissé de différences sur l’ascension, mais sur une descente dans laquelle Stybar et Soler se sont jetés dans la tombe ouverte, avec neutralisation immédiate par Wellens. Les trois ont fait leur chemin mais dans la plaine avant d’atteindre Orense, où l’attendait la dernière rampe, le trio de poursuite – Van Baarle, Woods et Arensman – a réussi à se comprendre pour atteindre la tête.

Tous ensemble encore et une arrivée difficile, trop pour un Soler qui était en tout mais, comme à La Farrapona, il a raté du punch à la fin. Des rivaux plus légers et plus explosifs comme Wellens et Woods Ils en ont profité et dans un sprint effréné, le premier a tiré avec expérience pour passer le dernier virage en premier et ainsi, bien qu’avec moins d’inertie, se maintenir en position et lever les bras pour la deuxième fois dans cette Vuelta.