NEW YORK – Gêné par un mauvais cou qu’un entraîneur a massé deux fois, Novak Djokovic a commis une double faute à sept reprises et traîné par une pause dans chaque set avant d’éviter l’éruption de bouleversements à l’Open de l’Ouest et du Sud en remportant les quatre derniers matchs pour un 7 -6 (2), victoire 6-4 sur Ricardas Berankis lundi soir.

Djokovic, classé n ° 1, disputait son premier match ATP en six mois à cause de la pandémie de coronavirus; il s’est retiré de l’épreuve de double dimanche à cause de son cou.

«J’essaie d’y faire face quotidiennement», a-t-il déclaré. «C’est comme ça depuis trois ou quatre jours.»

Pourtant, Djokovic s’est amélioré à 19-0 en 2020 alors qu’il se prépare à chercher un sixième titre des huit derniers tournois du Grand Chelem lorsque l’US Open commencera dans une semaine. Le site de ce championnat majeur à Flushing Meadows accueille également l’Open de l’Ouest et du Sud basé dans l’Ohio, dans le cadre d’un double programme inhabituel sans spectateurs.

Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Djokovic s’est débrouillé, même s’il grimaçait et étirait son cou entre les points, puis s’est retrouvé allongé sur le dos – un masque médical et des lunettes de protection sur le visage – tout en se faisant manipuler le cou après le premier set.

Alors que les tournées étaient fermées, Djokovic a été testé positif au COVID-19 en juin après une série de matchs d’exhibition sans distanciation sociale qu’il a organisés en Serbie et en Croatie.

Alors que le tennis monte en puissance, c’est le premier tournoi de la reprise pour les hommes; les femmes sont revenues plus tôt ce mois-ci – il y a eu une foule de surprises, y compris le départ 6-4, 6-1 de la championne en titre Madison Keys contre Ons Jabeur dans une heure lundi soir.

Plus tôt, la tête de série n ° 2 Dominic Thiem, triple finaliste majeur, n’était pas beaucoup plus compétitif dans une défaite 6-2, 6-1 contre Filip Krajinovic, et le n ° 5 Alexander Zverev a réussi 11 doubles fautes – cinq de plus ses deux derniers matchs de service – tout en étant battu par Andy Murray 6-3, 3-6, 7-5.

Comme Djokovic, Serena Williams et Naomi Osaka ont remporté des victoires difficiles, tandis que la double championne de Wimbledon Petra Kvitova, la tête de série n ° 6, a perdu. Chacune des deux meilleures têtes de série féminines, Karolina Pliskova et Sofia Kenin, a été battue dimanche.

Djokovic rencontre maintenant l’Américain Tennys Sandgren, un vainqueur 6-7 (4), 6-2, 7-6 (5) sur le n ° 15 Felix Auger-Aliassime, qui a accumulé 15 doubles fautes. Un autre Américain, Reilly Opelka, a éliminé la tête de série n ° 9 Diego Schwartzman 6-3, 7-6 (4).

Ses cris de “Allez!” remplissant un stade presque vide, Williams a été poussée au bord de son match le plus long depuis 2012 avant de se retirer avec un bris d’égalité parfait et de devancer Arantxa Rus 7-6 (6), 3-6, 7-6 (0).

«J’avais une foule dans ma tête ou quelque chose comme ça», a déclaré Williams en riant. «Pour moi, c’était comme s’il y avait du monde là-bas.»

Rus est un qualifié néerlandais classé n ° 72 dont les coups plats et gauchers de la ligne de fond ont donné quelques ennuis à Williams. Williams a perdu quatre matchs de suite dans le deuxième set, puis l’a fait à nouveau dans le troisième, lorsqu’elle a pris du retard 6-5.

Rus a servi pour le match là-bas et, à deux points, était à deux points de la victoire.

Elle ne gagnerait pas un autre point.

Montrant les coups et le courage qui l’ont portée à 23 titres du Grand Chelem – contre un adversaire qui n’a jamais remporté autant qu’un titre en simple de niveau tour – Williams s’est enfui avec, mettant fin au match de 2 heures et 48 minutes. avec un coup droit, célébrant la plupart des points avec un cri et un poing gauche serré.

Williams n’avait pas passé autant de temps sur un court depuis l’Open de France 2012, lorsqu’elle a perdu au premier tour contre Virginie Razzano en 3 heures et 3 minutes. C’était la seule sortie de Williams au premier tour de sa carrière lors d’un tournoi du Grand Chelem.

«J’ai heurté un mur aujourd’hui dans le deuxième set, j’avais tellement chaud. Cela n’arrive jamais », a déclaré l’Américain de 38 ans. «Alors je pense physiquement, je suis en forme. Le tennis est mental. Vous savez, tout est mental.

Elle est entrée dans le troisième tour grâce en partie à 14 as, un à 121 mph. Osaka a utilisé 12 as pour passer 6-7 (5), 6-4, 6-2 contre Karolina Muchova.

Le prochain pour Williams est Maria Sakkari, n ° 13, qui est grecque et a pensé que cela pourrait fonctionner à son avantage d’avoir un cadre calme à New York. S’il y avait la foule habituelle de milliers lorsque Williams joue, a calculé Sakkari, le soutien des fans se décomposerait en ces termes: “99% avec elle, 1% avec moi.”