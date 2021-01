Mis à jour le 01/04/2021 23h10

WhatsApp C’est le favori de nombreuses personnes lorsqu’elles veulent parler avec leurs proches; Cependant, une grande partie des utilisateurs ne connaissent pas tous les outils dont ils peuvent disposer et utiliser au quotidien, soit par ignorance, soit par manque d’intérêt.

Saviez-vous que vous pouvez utiliser WhatsApp avec votre numéro de téléphone personnel? Pouvez-vous supprimer les messages sans que l’autre personne ne le remarque? Il y a une série d’étapes pour pouvoir les réaliser pleinement dans l’application.

Voulez-vous apprendre toutes les astuces? Eh bien, ici, nous les résumons rapidement afin que vous puissiez devenir un expert dans l’utilisation de l’application de messagerie rapide.

Mieux encore, il n’est pas nécessaire d’avoir une application tierce qui, souvent, a tendance à obtenir des informations de votre WhatsApp et même lire des messages privés.

CE SONT LES MEILLEURES ASTUCES DE WHATSAPP 2021

Voulez-vous devenir un expert de WhatsApp? Voici les astuces que vous devriez essayer dès maintenant:

Comment savoir si quelqu’un a lu mon WhatsApp: c’est assez simple. Plusieurs fois, lorsque nous sommes au bureau, nous utilisons WhatsApp Web pour éviter de regarder le téléphone portable. Dans ce cas, il vous suffit d’aller dans l’option de votre téléphone portable avec les trois points et de cliquer sur WhatsApp Web. Déconnectez-vous et empêchez d’autres personnes de visualiser vos conversations sur l’ordinateur.Fermé à clé: Si une personne vous a bloqué, vous ne verrez pas sa photo de profil, encore moins sa dernière connexion, ou la double vérification apparaîtra lors de l’envoi d’un message. Si ces méthodes vous font douter, essayez simplement de l’appeler sur WhatsApp. S’il ne répond pas, il vous a bloqué.Utilisez WhatsApp avec un numéro fixe: Grâce à WhatsApp, les entreprises pourront désormais utiliser leur numéro de téléphone fixe pour pouvoir répondre aux messages de leurs clients. Pour entrer votre numéro de téléphone fixe et recevoir le code de vérification WhatsApp, suivez ces étapes simples. (Photo: WhatsApp) Écoutez les messages en privé: Si vous avez reçu un message vocal, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de lecture et d’amener le téléphone portable à votre oreille. De cette façon, le casque détectera le mouvement de votre poignet et désactivera le haut-parleur afin que personne ne puisse entendre vos notes audio.Bloc-notes: La meilleure chose que vous puissiez faire pour prendre note est d’utiliser votre propre numéro WhatsApp comme base de données. Créez simplement un groupe avec une autre personne de confiance. Supprimez ensuite cet utilisateur et vous serez laissé seul dans le groupe. Vous pouvez l’appeler comme vous le souhaitez et l’utiliser comme bloc-notes.Envoyez un message à la fois: La première chose à faire est d’ouvrir WhatsApp. Une fois que vous êtes à l’intérieur, vous devez appuyer sur les trois points qui se trouvent en haut de l’application. Là, cliquez sur “Nouvelle diffusion”.