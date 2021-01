Mis à jour le 20/01/2021 23 h 29

Vas-tu remplacer WhatsApp pouvoir utiliser Télégramme? C’est ce que vous devez savoir tout de suite. Comme nous le savons, plusieurs sont passés d’une application à une autre en raison de la publication des nouvelles politiques Facebook 2021 qui commenceront à s’appliquer en mai de cette année. Que dois-je faire? Mes données y resteront-elles? Puis-je transmettre mes informations d’une application à une autre?

Cela a conduit beaucoup à prendre la décision radicale d’utiliser Télégramme au lieu de WhatsApp. Cependant, si vous n’avez désinstallé que l’application, vous avez peut-être mal agi. Que faire? Eh bien, pour cela, nous vous expliquerons comment supprimer complètement votre compte.

Souvenez-vous que lorsque votre session WhatsApp est complètement supprimé, vous ne pourrez pas accéder à vos conversations, photos, vidéos, autocollants, entre autres types de contenu multimédia que vous avez partagé dans vos chats ou téléchargé sur la plateforme.

Il n’est pas nécessaire d’installer une application tierce pour atteindre cet objectif simple. Tout est sur la même plateforme.

COMMENT SUPPRIMER COMPLÈTEMENT WHATSAPP

Si vous pensiez que la suppression de l’application de WhatsApp de votre smartphone a suffi, non. Pour ce faire, vous devez suivre une série d’étapes afin que personne d’autre ne vous envoie des SMS:

La première chose que vous devez faire est de saisir WhatsApp. Ensuite, allez dans Compte. Dans cet espace, vous devez choisir la fonction “Supprimer mon compte”. De cette façon, vous pouvez supprimer définitivement WhatsApp si vous décidez d’utiliser Telegram. (Photo: MAG) À ce moment-là, vous devriez lire les éléments qui seront supprimés de votre compte. Même WhatsApp vous donnera la possibilité de changer votre numéro. Enfin, confirmez votre code de pays et votre numéro et cliquez sur “Supprimer le compte”. Il est possible que 90 jours se sont écoulés depuis le début du processus de suppression pour que vos informations WhatsApp soient supprimées. Des copies de vos informations peuvent également être conservées pendant 90 jours dans un stockage de sauvegarde que nous utilisons pour récupérer des données en cas de catastrophes naturelles, de bogues logiciels ou de tout autre événement de perte de données. Pendant ce temps, vos informations ne seront pas disponibles pour vous, comme mentionné WhatsApp sur leur site Web.

Pour le moment, Telegram n’a pas la possibilité d’obtenir la version bêta de son application sur les smartphones et Android comme WhatsApp. Il est donc possible que, compte tenu de sa popularité croissante, il arrive et que tout utilisateur puisse s’y abonner. Souhaitez-vous rejoindre?